Veja Essa: Simone Tebet, Flávio Bolsonaro e Neymar

“O Brasil gasta muito e gasta mal.”

SIMONE TEBET, ministra do Planejamento e Orçamento

“Hoje as únicas leis que se aplicam no Brasil são as leis de Newton. Nunca se sabe qual lei vale para o passado, imagine para o futuro.”

WALTER SCHALKA, presidente da Suzano Papel e Celulose

“Para mim, jovem de direita é uma porrada no coração. A juventude é o balcão da revolução.”

ELISA LUCINDA, poeta e atriz, a Marlene da novela Vai na Fé, da Globo

“Se vão para uma agressão ao estado democrático de direito tendo como vítima o Jair Bolsonaro, vão criar um grande mártir, vitimizar uma pessoa boa, que passou quatro anos sem denúncias de corrupção.”

FLÁVIO BOLSONARO, senador, em nome do pai

“Não dá para salvar todos.”

AMMAR AL-SALMO, coordenador de um grupo de socorristas que atua nos escombros do terremoto na Síria

“De fora, você vê minha vida, uma vida perfeita. Mas eu sou humano, sabe? Eu tinha uma linda esposa, mas no fim não funcionou.”

GABRIEL MEDINA, a respeito de seu casamento com Yasmin Brunet

“É de todos também sabida a impressão que a Livraria Cultura deixou para o Prêmio Nobel de Literatura José Saramago, que a descreveu como uma linda livraria, uma catedral de livros.”

RALPHO WALDO DE BARROS MONTEIRO FILHO, juiz de direito, ao lamentar a necessária decisão judicial que decretou a falência da rede de livrarias criada em São Paulo

“Meu lado Zeca Pagodinho está em não abrir mão da minha cervejinha. No mais, prefiro levar a vida, do que deixar ela me levar.”

PAOLLA OLIVEIRA, rainha da bateria da escola de samba Grande Rio, campeã do Carnaval carioca de 2022

“Até agora, a inteligência artificial podia ler e escrever, mas não conseguia entender o conteúdo. Novos programas como o ChatGPT tornarão muitos trabalhos de escritório mais eficientes, ajudando a produzir faturas ou cartas. Isso vai mudar o nosso mundo.”

BILL GATES, o fundador da Microsoft, empresa que mudou o mundo

“Não somos uma ONG.”

NATHALIA ARCURI, dona do blog de finanças Me Poupe!, que demitiu 50% de seus funcionários

“Não é só amor.”

NEYMAR, ao admitir que ele e o zagueiro Marquinhos discutiram com um dos diretores do PSG no intervalo da partida contra o Monaco. O PSG foi derrotado por 3 a 1

Publicado em VEJA de 22 de fevereiro de 2023, edição nº 2829