Veja Essa: Rayssa Leal, Fabio Wajngarten e Michelle Bolsonaro

“Que dia incrível. Ouvir nosso hino no lugar mais alto do pódio foi incrível.”

RAYSSA LEAL, ao celebrar o título mundial de skate na modalidade street

“A direita precisa amadurecer e muito. Afastar-se dos que possuem comportamentos e ideias tabajaras. Sair do mundo virtual e de likes. Começar a agregar pessoas, ouvir ideias, raciocinar. A ‘mitada’ de hoje é a derrota de amanhã.”

FABIO WAJNGARTEN, ex-secretário de Comunicação Social da Presidência da República no governo Bolsonaro, em suas redes sociais. A expressão “tabajara”, tirada de um esquete do extinto humorístico Casseta & Planeta, é usada para definir uma coisa malfeita. Foi utilizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, para classificar a operação bolsonarista para tentar grampeá-lo, revelada a VEJA pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES)

“Tem coisas que não podem ser reparadas.”

MARINA SILVA, ministra do Meio Ambiente, em torno das atrocidades cometidas contra os ianomâmis durante o governo de Jair Bolsonaro

“A prefeitura vem a público lamentar o uso do diminutivo de bloco (…) em claro desacordo com as tradições cariocas. O funcionário ficará de plantão no carnaval pra aprender.”

SITE OFICIAL DA PREFEITURA CARIOCA, ao deixar claro que o modo correto de se referir aos bloquinhos (termo utilizado em São Paulo) é bloco

“Que chova canivetes, todos os dias. Lamentável ter de conviver com a sujeira e a baderna sem ter tido a opção de escolha.”

DE UMA MORADORA DO BAIRRO DE PINHEIROS, EM SÃO PAULO, ao reclamar dos blocos — ops, dos bloquinhos

“A reforma tributária nunca esteve tão madura.”

SIMONE TEBET, ministra do Planejamento e Orçamento

“Fora da política minha qualidade de vida melhorou.”

JOÃO DORIA, ex-governador de São Paulo, responsável pelo respeitado Lide (Grupo de Líderes Empresariais)

“Minha vida não caía na monotonia. Uma hora estava com uma roupa até abaixo do joelho porque ia entrevistar políticos em Brasília, depois estava de biquíni saltando de paraquedas. Era bem molecona.”

SABRINA SATO, de volta à TV Globo em The Masked Singer Brasil, ao comentar o início de carreira no Pânico na TV

“Não vim ao Brasil fazer amigos.”

ABEL FERREIRA, o treinador português do Palmeiras, que não passa um jogo sem desfilar diatribes à margem do gramado

“Não vou matar Zelensky.”

VLADIMIR PUTIN, em conversa com o ex-premiê de Israel Naftali Bennett revelada na semana passada

“A depressão não é tudo o que sou.”

RUPI KAUR, poeta indiana, best-seller global, em entrevista a VEJA

“Só escrevo mais lentamente. Já estive melhor, mas, levando em conta o que aconteceu, não estou assim tão mal.”

SALMAN RUSHDIE, escritor britânico de origem indiana, que foi esfaqueado em agosto do ano passado. Em 1989 ele fora “condenado à morte” pela fatwa do radicalismo no Irã (leia o artigo de Fernando Schüler)

“Oposição, fiquem tranquilos (sic). Eu não tenho nenhuma intenção de vir candidata a nenhum cargo eletivo.”

MICHELLE BOLSONARO, ex-primeira-dama, em suas redes sociais

“Minha mãe sempre foi a pessoa mais corajosa que eu conheço.”

MARIA E LAURA, filhas adotivas de Glória Maria, ao lerem um pequeno texto sobre a jornalista, que morreu na semana passada em decorrência de câncer no cérebro

Publicado em VEJA de 15 de fevereiro de 2023, edição nº 2828