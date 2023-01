Veja Essa: Ricardo Darín, Flávio Dino e Tarcísio de Freitas

“Depois da Copa do Mundo, é uma grande alegria.”

RICARDO DARÍN, o onipresente ator argentino, ao comemorar o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro para o drama histórico Argentina, 1985, que revisita a condenação dos chefes militares durante a ditadura

“Venho a público esclarecer que não há, nem haverá, qualquer investigação sobre a participação da Beyoncé em atos antidemocráticos.”

FLÁVIO DINO, ministro da Justiça e Segurança Pública, ao fazer troça com uma frase sua que viralizou nas redes sociais. Ao tratar da barbárie de 8 de janeiro, ele disse que não havia intenção política de investigar “A, B ou C” — e a confusão sonora serviu de gatilho para a piada

“Brasília é minha irmã caçula, que vi ser sonhada, planejada e erguida. Para mim, aquilo foi uma agressão pessoal.”

MARIA ESTELA KUBITSCHEK, única filha viva de Juscelino Kubitschek

“É muito fácil dialogar com pessoas que pensam como a gente. Mas eu tenho que tentar furar essa bolha e conversar com as pessoas que pensam diferente de mim.”

ANIELLE FRANCO, ministra da Igualdade Racial

“Entendo que a democracia do Brasil é muito sólida e deu indícios disso. Passamos por um ataque que precisa ser repudiado veementemente, mas precisamos remontar o nosso país e caminhar na direção da pacificação.”

TARCÍSIO DE FREITAS, governador de São Paulo, aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro

“A obesidade está entre as últimas normas aceitas de preconceito e intolerância que temos em nossa sociedade agora.”

BRENDAN FRASER, ator americano que, em A Baleia, interpreta um homem de 270 quilos incapaz de sair do sofá de casa

Continua após a publicidade

“O amor não acabou, mas os caminhos tomaram rumos diferentes. Filho é um assunto muito sério e uma decisão imutável. E nesse momento cada um de nós parte para um lado.”

FABIO PORCHAT, humorista, ao anunciar a separação da produtora Nataly Mega, com quem vivia fazia oito anos. Em 2022, Porchat descobriu que não pode ter filhos naturalmente

“Ela já era.”

MIGUEL FALABELLA, ator, a respeito de Cassia Kis, que em 2022 se revelou uma bolsonarista de primeira fila, obtusa e negacionista

“Vivi até aqui intensamente, o que tem me incomodado é o desaparecimento de pessoas com idade próxima à minha. Me vem certa vulnerabilidade nesta observação.”

MARÍLIA GABRIELA, apresentadora e atriz, 74 anos

“Você está tão estranho que eu nem consigo distinguir você / eu valho por duas de 22 / você trocou uma Ferrari por um Twingo / você trocou um Rolex por um Casio.”

SHAKIRA, cantora colombiana, na letra de sua mais recente canção, Shakira Bzrp Music Sessions 53, na qual alfineta o ex-marido, o ex-jogador de futebol espanhol Gerard Piqué. Em menos de três dias a música foi ouvida mais de 100 milhões de vezes no YouTube e 90 milhões no Spotify

Publicado em VEJA de 25 de janeiro de 2023, edição nº 2825