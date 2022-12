Veja Essa: Tasso Jereissati, Flávio Dino e Janja

“Meu medo é que, se o governo Lula chegar ao fim com inflação alta e crescimento pífio, Bolsonaro ressuscite para 2026. Por isso, torço para que Lula dê certo.”

Tasso Jereissati, senador, manifestando sua opção preferencial pelo menos pior

“Não há, nem no mundo cósmico nem no mundo jurídico, uma espécie de anistia mágica no dia do réveillon. Ou seja, crimes que estejam ainda suscetíveis de apuração serão apurados, sejam de quem for.”

Flávio Dino, futuro ministro da Justiça, sobre a continuidade das investigações em curso, inclusive as que envolvem Jair Bolsonaro

“Se vocês nos ajudarem, isso pode impedir uma enorme onda de novos refugiados entrando em seus países.”

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, usando um argumento de impacto certeiro para obter recursos que amenizem a falta de energia e de infraestrutura provocada pelos bombardeios russos

“Não consegui segurar as lágrimas.”

Janja, mulher de Lula, que chorou na cerimônia de diplomação. Como sempre

“Não se trata de um grupo de malucos inofensivos, mas de suspeitos de terrorismo, que agora estão em prisão preventiva aguardando julgamento.”

Nancy Faeser, ministra do Interior da Alemanha, ressaltando o perigo representado pelo grupo de extrema direita que planejava atacar o Parlamento

“É preciso haver mais lugar para a África.”

Macky Sall, presidente do Senegal, sobre a importância de ampliar o espaço do continente nos organismos internacionais, pouco antes de participar de encontro nos Estados Unidos

Continua após a publicidade

“Esta jovem foi morta em 1982, aos 20 anos, por ter defendido sua dignidade como mulher e o valor da castidade. Que seu exemplo heroico inspire a juventude a prestar testemunho generoso de sua fé e de sua dedicação ao Evangelho.”

Papa Francisco, celebrando a beatificação da brasileira Isabel Cristina Mrad Campos

“O Homo sapiens está entrando em extinção. Não são só os índios. Estou dando um toque de que, se a gente não se cuidar, vamos todos para a metástase.”

Ailton Krenak, líder indígena e ambientalista, prevendo o desaparecimento da humanidade caso a questão ambiental não seja tratada como se deve

“Você sempre será um dos melhores treinadores que eu já tive. Tivemos momentos lindos, mas também aqueles que nos machucaram muito, e esse último vai nos machucar por muito tempo.”

Neymar, jogador, na sua “Cartinha aberta ao Tite” após a eliminação da Seleção Brasileira de Futebol da Copa do Catar

“Tem sido uma luta. Só sei que cantar é o que eu fiz durante toda a minha vida e o que mais amo fazer.”

Céline Dion, cantora, diagnosticada com síndrome da pessoa rígida, doença caracterizada pelo enrijecimento dos músculos e que a levou a cancelar a agenda de shows em 2023

“Não vou mais me aposentar.”

Xuxa, ex-aposentada, que aos 59 anos vai estrear um filme infantil e uma série de shows em navio

Publicado em VEJA de 21 de dezembro de 2022, edição nº 2820