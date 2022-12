Veja Essa: Gilberto Gil, Ricardo Lewandowski e Luana Piovani

“O amor vai continuar vencendo.”

Gilberto Gil, cantor, covardemente atacado, com a mulher, Flora, por bolsonaristas no Catar

“Uma preocupação foi achar um termo simples em outras línguas. Mpox pode ser adotado com facilidade.”

OMS, em comunicado sugerindo novo nome para a varíola dos macacos para evitar conotação racista

“É preciso pacificar o país e deixar a polarização e mensagens de ódio para trás.”

Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal, sobre o clima que divide o país

“Hoje eu sou o Posto Ipiranga.”

Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda e integrante da equipe de transição de Lula, aplicando a si o apelido sabe-tudo que Jair Bolsonaro deu ao ministro da Economia, Paulo Guedes

“Falei porque passo por uma situação pela qual 80% das mulheres passam e ninguém fala a respeito.”

Luana Piovani, atriz, justificando seus comentários nas redes sobre a chegada da menopausa

“Que a partida da Selena seja o início de uma nova revolução baseada no amor e na segurança para as nossas crianças de todas as etnias, regionalidades, classes sociais e crenças.”

Thais Zuccolotto, mãe de uma das meninas mortas por um atirador em duas escolas de Aracruz, no Espírito Santo

“Escuto sempre: ‘Como você está bem para a sua idade’. É horroroso, mas também presto atenção em como julgamos o outro. Quando alguém fala algo errado com uma intenção boa, tem de ser levado em conta.”

Carolina Dieckmann, atriz, dando um jeito de driblar o etarismo

“Cancelar nossa festa de casamento há vinte anos foi a maior dor da minha vida. Sinceramente, achei que ia morrer. Entrei em uma espiral de problemas nos anos seguintes e não conseguia me acertar. Agora temos este maravilhoso isso-não-acontece-em-Hollywood final feliz.”

Jennifer Lopez, sobre o término, o reencontro e finalmente o enlace com o ator Ben Affleck

“Perguntei: ‘Ele era tão grande, como coube aqui?’. (…) Me sentei e te abracei. Senti que era você. Te molhei de lágrimas e me incomodei quando te colocaram em uma sacola.”

Fernanda Passos, viúva de Erasmo Carlos, ao receber as cinzas do marido, morto na terça-feira 22

“Cheguei ao meu limite em relação à cretinice do novo dono dessa rede! Vou ficar até a noite para dar tempo de me despedir dos amigos.”

Patricia Pillar, atriz, anunciando sua saída do Twitter

“Dois ovos, torradas com manteiga, suco de maçã e uma xícara de chá com leite no café da manhã. Um sanduíche e água no almoço, jantar de peixe branco com cogumelos, banana e brownie de lanche, três xícaras de chá e um copo de vinho tinto.”

Príncipe William, detalhando sua dieta diária

