Veja Essa: Caetano Veloso, Gleisi Hoffmann e Neymar Jr

“Aos 80 tenho de admitir que estou velho.”

Caetano Veloso, ao falar sobre o peso da idade

“A Rússia agora busca uma trégua curta, um respiro para recuperar as forças. Alguém pode chamar isso de fim da guerra, mas esse respiro só pioraria a situação.”

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, ao criticar propostas que prolongam ainda mais a guerra

“Cala boca já morreu, Guedes. Teto estourou em 800 bilhões, PIB é 129º no ranking mundial, investimento 27,3% abaixo do resto do planeta, maior inflação em 27 anos, queda na renda, emprego precário e volta da fome. Seu tempo acabou, vai pra casa.”

Gleisi Hoffmann, presidente Nacional do PT, ao responder ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que a havia mandado calar a boca e ir trabalhar

“Sou uma cantora, compositora, atriz brasileira. Hoje algo inédito acontece na história do meu país. É a primeira vez que uma artista transgênero ganha um Grammy.”

Liniker, ao levar o prêmio na categoria melhor álbum de MPB com Indigo Borboleta Anil

“Eu acredito que a relação é uma relação de total harmonia.”

Ilan Goldfajn, eleito para o comando do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e ex-presidente do Banco Central no governo Bolsonaro, sobre a convivência com Lula

“Eu experimentei de tudo (no sexo). Fiz de tudo! É por isso que sou tão enjoada agora.”

Drew Barrymore, atriz, que diz viver atualmente uma vida sem relacionamento sexual

“Não tenho medo de morrer. Estou pronta. Tive uma ótima vida.”

Jane Fonda, atriz, que descobriu um câncer aos 84 anos

“Nessa temporada vai entrar tudo. É só chutar. Estou sentindo. Sabe quando a gente está com um feeling bom?”

Neymar Jr, atacante da seleção brasileira de futebol — e ex de Bruna —, pressentindo que o hexa está perto

“Acho que durante muito tempo, na minha carreira, as pessoas quiseram me definir pelos homens da minha vida, fossem eles meus namorados ou membros da minha família. Estou pronta agora para ser definida pelas coisas que eu faço.”

Lily-Rose Depp, atriz, explicando por que não quis comentar o julgamento do pai, Johnny Depp, na ação movida contra ele pela ex-mulher Amber Heard

“Vocês não pararam de repercutir até virar notícia porque vocês gostam dessa associação. Quão difícil é aceitar e respeitar o que eu venho dizendo há anos?”

Bruna Marquezine, atriz, reafirmando que não quer nada com Neymar e dando bronca em quem postou comentários nas redes sugerindo motivações secretas quando ela curtiu sem querer e em seguida descurtiu um post que fazia piada com o ex após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições

“A Fifa se preocupa de maneira muito forte com todas as pessoas de todas as orientações sexuais. (…)Li muitas críticas da comunidade LGBT+ sobre a Copa do Catar. Mas quero dizer, em público, que, como um homem gay, me sinto à vontade aqui.”

Bryan Swanson, diretor de relações com a imprensa da Fifa, fazendo de conta que o país-sede não é homofóbico

“Técnico, eu estou pronto, me coloque para jogar.”

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, em telefonema ao treinador da seleção americana de futebol, Gregg Berhalter

Publicado em VEJA de 30 de novembro de 2022, edição nº 2817