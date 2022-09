Veja Essa: Abilio Diniz, Lula e Jair Bolsonaro

“Na linha da vida, os mais velhos vão primeiro. Quando você pega uma inversão da linha da vida, um pai perdendo um filho, é muito duro. Eu jamais poderia imaginar que houvesse uma dor tão grande.”

ABILIO DINIZ, 85 anos, empresário, ao comentar pela primeira vez a morte do filho João Paulo Diniz, aos 58 anos

“Ela nunca vai virar onça porque ela não passa de uma amiga da onça. Ninguém sabia nem da sua existência. Ela enganou o povo do nosso estado ao dizer que era bolsonarista.”

RODOLFO NOGUEIRA, suplente da senadora Soraya Thronicke, do União Brasil de Mato Grosso do Sul, candidata à Presidência, que afirma que ela traiu Jair Bolsonaro

O preconceito vai às urnas

“A gente quer que a nossa mulher seja respeitada. A gente quer que o nosso companheiro homem, quando a sua companheira trabalha, ele tenha dignidade de ir para a cozinha ajudar no serviço da mulher, que assim ele vai ser parceiro.”

LULA, em frase criticada por supor que forno e fogão sejam espaços apenas femininos — e não são, definitivamente

“Quando precisar trocar um pneu sozinha na rua e vier pessoas na sua direção, prefere ter na bolsa uma Lei Maria da Penha ou uma pistola?”

JAIR BOLSONARO, que não perde a chance de perder o tom

“Aí fizeram a Constituição (no Chile) cheia de peculiaridades identitárias, uma série de baboseiras desse esquerdismo que vem dos Estados Unidos para substituir a falta de compromisso popular verdadeiro das esquerdas.”

CIRO GOMES, sem nenhum compromisso com a diversidade

“O inimigo do Estado é ele e os que o cercam.”

DONALD TRUMP, ex-presidente dos Estados Unidos, em resposta a Joe Biden, que o acusou de ser uma permanente ameaça à democracia

“Lutar contra Putin é como estrangular uma enorme anaconda, leva tempo, pode ser muito tempo, mas vamos conseguir.”

VLADIMIR MILOV, conselheiro econômico do mais conhecido opositor do presidente russo, Alexei Navalny

“A arte serve para livrar a gente da mediocridade dos dias.”

DENISE FRAGA, atriz

“Apesar de tudo neste governo estar contra a cultura, o cinema nacional tem um vigor, uma pujança, uma criatividade lindos de ver e que eles não vão conseguir deter.”

MARIETA SEVERO, atriz

“Depois de muita prática, acho que escrevo boas frases em inglês.”

J.M. COETZEE, escritor sul-africano, em laivo de modéstia

“Quero viver até depois dos 100. Ainda tenho muitas coisas para experimentar.”

MAITÊ PROENÇA, atriz, 64 anos

Publicado em VEJA de 14 de setembro de 2022, edição nº 2806