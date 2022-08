Veja Essa: Antônio Fagundes, Jair Bolsonaro e Cesar Cielo

“Ser brasileiro é trabalhoso.”

Antônio Fagundes, ator, que a partir de 7 de setembro será dom João VI numa série da TV Cultura

“Não gostaria de estar na situação de ter de escolher entre Lula e Bolsonaro. Mas realmente jamais votaria em Lula.”

Mario Vargas Llosa, escritor peruano Prêmio Nobel de Literatura, dando palpite sobre o Brasil

“Teve coisa errada? Ninguém vai negar que não teve. Levou cascudo, tapa ou afogamento. Agora, ninguém pode negar que, pro lado de cá, nós sofremos também.”

Jair Bolsonaro, batendo sempre na mesma tecla autoritária

“A esquerda deve buscar consensos com a direita e a centro-direita.”

José Luis Zapatero, ex-premiê espanhol, de esquerda

“Medo de perder emprego? Sabe quanto dinheiro eu tenho no banco, amigo?”

Vítor Pereira, treinador do Corinthians, após perder para o Palmeiras. Ele depois pediria desculpa pelo tom para lá de esnobe

“A gente tem de ficar muito feliz, é a evolução da natação, do alto rendimento. Mas vou falar para vocês: não é fácil, para ser sincero. Recorde não é que nem prova, não é como se tivesse perdido na piscina. Fica um sentimento um pouco estranho.”

Cesar Cielo, ao comentar o novo recorde mundial dos 100 metros nado livre, estabelecido pelo romeno David Popovici com o tempo de 46s86. A marca de Cielo era de 46s91 e durou treze anos

“O grande problema é que o cara pode ser católico, umbandista ou ateu, e ninguém questiona o fato. Mas se for evangélico é caracterizado como ‘o evangélico’.”

Silas Malafaia, pastor evangélico

“Acho que os Estados Unidos ainda não entendem o poder e a importância dela.”

Shane Lee Lindstrom, produtor musical conhecido como Murda Beatz, que vem a ser noivo de Anitta

“Notícias horrorosas, me sentindo enojada. Que ele fique bem.”

J.K. Rowling, a criadora da série Harry Potter, no Twitter, ao comentar o criminoso atentado cometido contra o escritor Salman Rushdie. No Twitter, um homem covarde respondeu a Rowling: “Não se preocupe, você é a próxima”

“O machismo também é uma prisão para nós, além de todos os males que provoca às mulheres.”

Lázaro Ramos, ator, que acaba de estrear o filme Papai É Pop ao lado de Paolla Oliveira

“Acho o Instagram e o Twitter sufocantes. Eu me sinto preso quando leio certas coisas a meu respeito na internet e mais recentemente isso estava fazendo muito mal para meu estado de saúde mental.”

Tom Holland, o Homem-Aranha do cinema, ao anunciar seu afastamento das redes sociais

“Nunca estive tão apaixonada. Estou obcecada por ele.”

Adele, cantora inglesa, a respeito de seu namorado, o agente esportivo Rich Paul

Publicado em VEJA de 24 de agosto de 2022, edição nº 2803