Veja Essa: Papa Francisco, Luiz Fux, Yasmin Brunet

“Eu não acredito que vou poder continuar fazendo viagens com o mesmo ritmo de antes. Acredito que, com a minha idade e com esta limitação, tenho de me preservar um pouco para poder servir à Igreja ou para me afastar. Então, todo este tempo, com toda honestidade, não é uma catástrofe. O papa pode mudar. Não há problemas com isso.”

FRANCISCO, ao admitir pela primeira vez a possibilidade de seguir o caminho de Bento XVI

“Meu comportamento foi inaceitável e estou aqui para quando você estiver pronto para falar.”

WILL SMITH, ao pedir desculpas, pela primeira vez, pelo tapa que deu no rosto do humorista Chris Rock, na cerimônia de entrega do Oscar no início do ano

“Quem diz que as palavras ferem nunca levou um soco.”

CHRIS ROCK, ao responder a Smith

“Felizmente, nossa democracia conta com um dos sistemas eleitorais mais eficientes, confiáveis e modernos de todo o mundo, […] uma Justiça Eleitoral transparente, compreensível e aberta a todos aqueles que desejam contribuir positivamente para a lisura do prélio eleitoral.”

LUIZ FUX, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ao abrir os trabalhos do segundo semestre, em constatação óbvia, mas necessária, que nem mereceria chamar a atenção da sociedade brasileira em ano de eleições

“Não vejo uma onda de esquerda, vejo uma onda opositora. O governo argentino, por exemplo, não é de esquerda, apesar da retórica. O que temos é uma grande fragilidade das instituições clássicas da democracia, uma grande e perigosa fragilidade dos partidos, e tudo isso gera mudanças.”

JULIO MARÍA SANGUINETTI, presidente do Uruguai em dois períodos (1985-1990 e 1995-2000), ao tratar do enfraquecimento dos partidos políticos e da ascensão do populismo na América Latina

“Não tem nada de racista em querer ter fronteiras seguras que funcionem. As pessoas estão cansadas.”

RISHI SUNAK, um dos candidatos a ocupar o cargo de Boris Johnson como primeiro-ministro do Reino Unido

“A política de deportação para Ruanda é correta. Estou determinada também a buscar outros países para parceria semelhante.”

LIZ TRUSS, oponente de Sunak

“Era um casal que passou quinze anos fazendo amor o dia inteiro.”

MICHAEL SULLIVAN, compositor, sobre a parceria com Paulo Massadas

“Eu nunca aceitei nenhum tipo de preconceito ou de limitação. Tantas vezes fui questionada sobre esse tema, na verdade, em todas as fases da minha existência.”

BRUNA LOMBARDI, atriz e poeta, que acaba de completar 70 anos

“Eu querendo viver um romance, mas ninguém chega em mim quando eu saio? Galera, pode chegar.”

YASMIN BRUNET, modelo, ex-mulher do surfista Gabriel Medina, solteira desde janeiro

Publicado em VEJA de 10 de agosto de 2022, edição nº 2801