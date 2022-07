Veja Essa: Elon Musk, Jair Bolsonaro e Janaina Paschoal

“Eu só vi Nicole duas vezes em três anos, ambas as vezes com muitas outras pessoas ao redor. Nada romântico”

ELON MUSK, ao negar relacionamento extraconjugal com Nicole Shanahan, mulher de Sergey Brin, cofundador do Google. Como registro: as fortunas de Musk e Brin somadas resultam em 335 bilhões de dólares

“Vou continuar fazendo a mesma coisa.”

JAIR BOLSONARO, em discurso a evangélicos em Vitória, ao bater na tecla de sempre: ele prosseguirá em sua peroração antidemocrática

“A pressão é absurda para que eu desista.”

JANAINA PASCHOAL, bolsonarista de primeira hora, que batalha pela vaga de candidata ao Senado pelo PRTB, em São Paulo. O candidato a governador é o ex-ministro Tarcísio de Freitas, apoiado pelo presidente

“Nós, húngaros, não somos mestiços e não queremos nos tornar mestiços.”

VIKTOR ORBÁN, primeiro-ministro da Hungria, outro que não perde a chance de dizer estultices preconceituosas

“Russos e ucranianos vão continuar vivendo juntos, e nós certamente ajudaremos o povo ucraniano a se livrar do regime, a se livrar do fardo desse regime absolutamente inaceitável.”

SERGUEI LAVROV, chanceler russo, admitindo pela primeira vez até o que o corpo embalsamado de Lênin no Kremlin sempre soube

“Acham que estou orgulhosa de ser brasileira ou não?”

BEBEL GILBERTO, a filha de João e Miúcha, depois de pisar numa bandeira do Brasil, em show realizado em São Francisco. O vídeo foi divulgado na internet pelo ex-secretário da Cultura Mario Frias. Depois, ela pediu desculpas (leia na pág. 24)

“Saiu sem querer.”

ROBERTO CARLOS, ao justificar o grito de “cala a boca, p…”, disparado contra um fã exagerado, em show no Rio de Janeiro

“Fala o que quer, escuta o que não quer.”

NEYMAR, nas redes sociais, ao reclamar de uma matéria que criticava sua mania de se jogar para forçar a marcação de pênaltis

Os novos 50, 60…

“Gratamente imperfeita em um dia perfeito.”

SHARON STONE, atriz de 64 anos, ao publicar foto de topless em sua conta no Instagram

“Seria difícil colocar uma atriz de 64 anos em filmes da Marvel.”

JAMIE LEE CURTIS, atriz de 64 anos

“No nosso século, a velhice é generosa.”

LUCIANA VENDRAMINI, atriz, aos 51 anos

“Eu acredito que você pode parecer e se sentir incrível e sexy em qualquer idade. Eu realmente não gosto da frase você fica bem aos 40, ou você fica bem aos 30, ou você fica bem aos 50. Que tal apenas ‘você parece bem’?”

JENNIFER LOPEZ, cantora de 53 anos, agora senhora Ben Affleck, ao posar nua para sua marca de produtos de beleza

Publicado em VEJA de 3 de agosto de 2022, edição nº 2800