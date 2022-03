Veja Essa: Giorgio Armani, João Doria e Anitta

“Não queremos celebrar, porque algo muito perturbador está acontecendo a nossa volta.”

Giorgio Armani, estilista, que, “em respeito aos envolvidos na tragédia que se desenrola na Ucrânia”, fez um desfile totalmente silencioso na Semana de Moda de Milão

“Neutralidade neste conflito Rússia-Ucrânia significa desumanidade e parcialidade.”

João Doria, governador de São Paulo e candidato à Presidência, alfinetando as posições do governo e do PT (leia reportagem na pág. 34)

“Putin pode cercar Kiev de tanques, mas nunca conquistará o coração e a alma do povo iraniano.”

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos dado a lapsos de memória, cometendo mais uma gafe (queria dizer, óbvio, “povo ucraniano”) no discurso anual sobre o Estado da União

“Um atlas do sofrimento humano e uma condenação aberta ao fracasso das lideranças em questões de clima.”

Relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática da ONU, resumindo as conclusões pessimistas de seu mais detalhado estudo sobre o aquecimento global

“Você não vai a Kiev porque você está com medo.”

Daria Kaleniuk, ativista ucraniana, confrontando o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que dava uma coletiva na Polônia, onde se encontrou com outros líderes europeus. O vídeo viralizou

“Nunca alcançaram nada como grupo. Na verdade, foram uma decepção.”

Jim O’Neill, economista britânico que há vinte anos inventou o acrônimo Bric (Brasil, Rússia, Índia e China) para as economias emergentes mais promissoras, fazendo um balanço de suas projeções

“A ambição comercial da Tiffany cruzou a linha entre a gestão normal dos negócios e a concorrência desleal.”

Cartier, joalheria francesa de alto luxo, em ação contra a americana Tiffany, a quem acusa de ter contratado uma ex-funcionária sua para descobrir segredos de fabricação de uma de suas linhas mais caras

“Eu não sou nem comunista, nem direita, nem esquerda, nem central, nem de quadro (sic), nem de lado, nem de frente. Eu sou antipalhaçada, babaquice e coisa ruim.”

Anitta, cantora recém-despertada para a política, respondendo a críticas nas redes sociais

“Bolsonaro era só um personagem, como a Gretchen.”

Luciana Gimenez, apresentadora, negando que seja próxima do presidente, uma presença frequente em seu programa nos tempos de deputado federal

“Eu é que fico honrado.”

Paulo Coelho, escritor, ao aceitar o convite do “braço acadêmico do Exército BTS” para dar palestra em uma conferência em Seul. Ele é fã declarado da banda sul-coreana

“Ele é superalfa, dirigindo tudo, controlando tudo. (…) Mas também é o homem mais carinhoso e gentil do mundo. E tão sexy.”

Carla Bruni, cantora e modelo, derramando-se em elogios ao marido, o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy (que cumpre prisão domiciliar por corrupção)

Publicado em VEJA de 9 de março de 2022, edição nº 2779