Prestes a completar 50 anos, VEJA foi reconhecida pelo Prêmio Veículos de Comunicação como a melhor revista de assuntos gerais de 2017 no Brasil. CLAUDIA e QUATRO RODAS, também publicadas pela Editora Abril, foram as vencedoras do prêmio nas categorias Revista Feminina e Revista Masculina, respectivamente.

Organizada pela Editora Referência, que publica a revista Propaganda, a premiação e é apoiada pela Academia Brasileira de Marketing (Abramark) e destaca, em 32 categorias, os veículos de comunicação que mais se destacaram no ano. É a 31ª edição do Prêmio Veículos de Comunicação.

Os vencedores são escolhidos por um júri composto por sete membros da Abramark, que analisam, além da audiência dos veículos, ações comerciais e de marketing de cada um. O processo que levou à premiação de VEJA como melhor revista de assuntos gerais no país também leva em conta a opinião de profissionais de mídia das maiores agências de publicidade do Brasil.