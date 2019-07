Tira-gostos por aqui, tapas na Espanha, stuzzichini na Itália. A terceira opção inspirou a chef Paula Prandini na criação deste negócio com endereços no Leblon e em Copacabana. Em abril de 2019, a matriz, na Dias Ferreira, mudou para o outro lado da rua: ganhou ambiente pequeno e charmoso, enfeitado com a tela de uma sorridente Mona Lisa que segura um drinque, além do balcão vermelho, diante de cinco bancos altos. Ali, nas poucas mesas do salão e da varanda ou mesmo na calçada, a clientela prova a carta de drinques assinada por Lelo Forti, eleito o bartender do ano. Ele e Alex Miranda, seu parceiro no bem- sucedido projeto de coquetelaria Mixxing, associaram-se à chef em abril e deram novo fôlego ao Stuzzi. O primeiro comanda o balcão no Leblon e o segundo acompanha de perto os trabalhos na casa mais espaçosa, em Copacabana. Nos dois pontos, brilham criações de Forti, como o já afamado di angelo (R$ 32,00), reunião de gim, suco de limão, xarope de gengibre e soda de capim-limão, que ganha sabor a cada gole. Servido pelo mesmo preço, o original red steak leva gim, suco de beterraba, xarope de gengibre, sour mix e farofa de beterraba.

Tem muito mais: as opções incluem clássicos, como o negroni e o moscow mule (R$ 33,00 cada um), e invenções pensadas na hora, uma marca da dupla. “Já me pediram drinque com queijo, com cebola, com cenoura”, lembra Lelo Forti. Da cozinha chegam dezoito dicas para petiscar. Favorito da chef, o prato de antepastos (R$ 56,00) é uma festa: traz presunto de Parma, mortadela italiana, grana padano, burrata, tomate semidesidratado, focaccia e pão de linguiça. “Somos amigos, conheço o Lelo e o Alex há um bocado de tempo. Eles se tornaram sócios, vestiram a camisa. Estou muito satisfeita com esse encontro”, conta Paula Prandini. A freguesia também. Rua Dias Ferreira, 45, Leblon, ☎ 99138-4663 (60 lugares). 19h/1h (qui. a sáb. até 2h; dom. 18h/0h; fecha seg.). Rua Aires Saldanha, 13, Copacabana, ☎ 99138-4663 (90 lugares). 18h30/1h (qui. a sáb. até 2h; fecha dom.). Aberto em 2011. Aqui tem iFood.

2º lugar – Garoa Bar Lounge

Porto seguro da boa coquetelaria, a marca de Santiago de Compostela, na Espanha, previa inaugurar uma filial em Ipanema no mês de julho. Sua carta de drinques elenca opções como o finisterra, feito com brandy de Jerez, vermute seco, Licor 43 e bitter de laranja (R$ 32,00), e o melibéia (R$ 33,00), mescla de vodca, frutas vermelhas, limão-siciliano, licor Chambord e ginger ale. A enxuta lista de comes tem sugestões como o queijo brie ao forno com geleia de damasco (R$ 36,00) e o tartare de salmão (R$ 39,00). Rua Dias Ferreira, 50, Leblon, ☎ 3591-7617 (60 lugares). 19h/1h (qui. até 2h; sex. e sáb. até 2h30; fecha dom. e seg.). Aberto em 2016.

3º lugar – Vizinho Gastrobar

Do balcão da premiada bartender Jéssica Sanchez saem drinques como o frutado white julep (R$ 29,00), que reúne gim Bombay, licor de flor de sabugueiro, shrub de abacaxi, folhas de hortelã e espuma cítrica. Mais intenso, o into the wild (R$ 31,00) leva cachaça Leblon Signature Merlet com infusão de banana-da-terra, catuaba artesanal e mel fermentado com gengibre. Para comer, há tartare de salmão com azeite, ervas, minibrotos e molho sour cream, acompanhado de torradas (R$ 36,00). Avenida das Américas, 8585, lojas 3 e 4, Barra, ☎ 97154-0841 (140 lugares). 16h/0h (qui. até 1h; sex. e sáb. até 3h; fecha dom. e seg.) Aberto em 2016.