VEJA abre acesso ao conteúdo do site e do app sobre tragédia no RS

Em uma ação para ampliar o alcance das informações sobre a pior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, VEJA abre o acesso para não assinantes a todo o conteúdo do site. Os apps da Abril também estão liberados para o público (faça o download do app de VEJA para Android e iOS). O total de mortes pelas fortes chuvas que atingem o estado chegou a 83 nesta segunda-feira, 6, segundo a Defesa Civil. Desde a última terça-feira, 30, quase 130 mil pessoas ficaram desalojadas, 291 estão feridas e outras 111 encontram-se desaparecidas.

Desde terça, o site de VEJA publicou cerca de 50 matérias sobre os danos à população, ações do governo, dramas dos moradores e orientações sobre resgate e doações. Dos 345 municípios afetados pelos temporais, 38 registraram vítimas fatais na última semana. A cobertura completa pode ser acessada aqui. O cenário mais grave ocorre em Cruzeiro do Sul, com oito mortes confirmadas, seguido por Gramado, com sete. Caxias do Sul, Lajeado, Santa Maria e Veranópolis tiveram cinco óbitos cada, enquanto Bento Gonçalves e Venâncio Aires relataram três mortes cada. Os demais sites da Abril também têm acesso liberado.

Com a abertura do site para não assinantes, VEJA reforça o compromisso de noticiar e analisar os acontecimentos que mexem com a vida do país – e detalhar, com o rigor habitual, um momento de calamidade que afeta diretamente cerca de 850 mil pessoas.