Vale é multada em R$ 100 mil ao dia por falha no salvamento de animais

O Ibama impôs uma multa diária de 100.000 reais à mineradora Vale, até que a empresa execute “de forma integral e satisfatória” o plano de salvamento de animais atingidos pelo desastre de Brumadinho. As exigências do órgão ambiental incluem medidas como a instalação de hospital de campanha para reabilitação dos bichos resgatados e centro para triagem e abrigo.

Esse é o sexto auto de infração aplicado pelo Ibama à Vale, responsável pela catástrofe causada pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Minas Gerais. As outras cinco multas somam 250 milhões de reais.

“Em 26 de janeiro, o Ibama havia determinado por meio de notificação que a mineradora iniciasse em até 24 horas a execução do plano de salvamento de fauna e entregasse relatórios diários com informações sobre os animais resgatados”, declarou o Ibama. “Em vistorias, agentes ambientais constataram atraso na realização das obras. Os relatórios enviados pela empresa não atendem integralmente as exigências estabelecidas na notificação.”

O objetivo da multa diária, que tem sido aplicada desde sexta-feira 8, é exigir o cumprimento imediato das determinações para cessar a degradação ambiental. O valor da multa, segundo o Ibama, é o máximo previsto para esse tipo de infração, conforme a Lei de Crimes Ambientais.

Em nota, a Vale informa que todas as exigências contidas no auto de infração foram devidamente atendidas pela empresa, que já prestou os esclarecimentos solicitados diretamente ao órgão ambiental e está avaliando as providências a serem adotadas em relação aos autos de infração recebidos.