Valdemar tenta convencer Michelle a participar em atos nos maiores colégios eleitorais ao lado de Flávio

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, tenta convencer a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro a participar de eventos ao lado de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e em São Paulo, ao longo do próximo mês. Os três colégios eleitorais foram elencados como prioritários pelo dirigente partidário nesta reta final de campanha antes do primeiro turno e, por isso, Michelle seria fundamental.

“Estou vendo com a Michelle como fazer para ela estar no Rio, Minas e São Paulo. A presença dela é insubstituível a essa altura. A Michelle tem dificuldades de viajar, por ter a campanha dela ao Senado pelo DF para tocar, além de manter os cuidados com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas é a reta final, não podemos abrir mão de um ativo tão importante junto às mulheres”, afirmou ao RADAR.

Flávio Bolsonaro estará no Rio de Janeiro ao menos quatro vezes ao longo do próximo mês. Neste período, o filho primogênito de Jair Bolsonaro deve aportar três vezes em São Paulo e outras três em Minas.

Apesar de ter gravado vídeos de apoio ao enteado, Michelle ainda não viajou para atos em apoio a Flávio, após a reconciliação pública entre eles. Neste período, ela também deixou a presidência do PL Mulher e suspendeu as viagens que fazia para converter filiações à ala feminina do partido.