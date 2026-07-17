Valdemar: ‘Paulo Figueiredo não sabe bulhufas e parece que trabalha para o PT’

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Em entrevista à VEJA, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, teceu duras críticas a Paulo Figueiredo, acusando-o de “atrapalhar” o bolsonarismo e “parecer trabalhar para o PT”. Valdemar defendeu Eduardo Bolsonaro e criticou a postura de Figueiredo em relação às mulheres, ressaltando a importância do eleitorado feminino.

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O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, fez duras críticas ao jornalista Paulo Figueiredo durante entrevista ao programa Três Poderes, de VEJA, nesta sexta-feira, 17.

Ao responder sobre a atuação de aliados do bolsonarismo nos Estados Unidos, o dirigente partidário afirmou que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) contribui politicamente para o partido, mas atribuiu a Paulo Figueiredo um papel negativo na articulação do grupo.

Questionado pelo editor José Benedito sobre se a atuação de bolsonaristas radicados nos Estados Unidos estaria mais atrapalhando do que ajudando e se a atuação de Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro nos EUA teria prejudicado a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, Valdemar fez uma distinção entre os dois.

Segundo o presidente do PL, Eduardo Bolsonaro mantém forte capital eleitoral, especialmente em São Paulo. “O Eduardo ajuda. O Eduardo tem voto em São Paulo que nem água. Você faz uma pesquisa hoje, põe Eduardo, ele ganha estourado”, afirmou. Antes cotado para disputar uma cadeira ao Senado pelo estado, Eduardo foi anunciado como suplente na chapa de André do Prado (PL) à vaga.

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Na sequência, Valdemar concentrou as críticas em Paulo Figueiredo. “O problema é o Paulo Figueiredo, que não entende bulhufas de nada, dá palpite, só dá palpite errado, atrapalha, e parece que está trabalhando para o PT”, disse. O dirigente do PL elevou o tom ao ironizar a atuação do comentarista. “Eu não sei se ele não fez um contrato com o PT por baixo do pano, parece incrível”, declarou.

‘Mulheres votam mal’

Valdemar também criticou a postura de Paulo Figueiredo em relação às mulheres. “Um camarada ataca as mulheres. Parece incrível. É o único do planeta que faz isso”, disse o presidente do PL.

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No final de junho, o jornalista foi às redes para criticar Michelle Bolsonaro após a ex-primeira-dama ter publicado longos vídeos expondo uma briga com Flávio Bolsonaro. Figueiredo disse que as mulheres, no geral — principalmente as “solteiras” — votam “mal”. As declarações geraram reações do bolsonarismo, inclusive do próprio senador Flávio Bolsonaro, que se manifestou dizendo repudiar a fala do aliado e declarando que ele não faz parte de sua pré-campanha.

A preocupação com o eleitorado feminino acendeu o alerta no PL. Também em entrevista ao Três Poderes, Valdemar disse que, em 2022, o então presidente Jair Bolsonaro perdeu a reeleição contra Lula por causa de sua rejeição junto às mulheres. Para o cacique, o mesmo erro não pode ser cometido neste ano por Flávio que, segundo ele, precisa do apoio de Michelle.