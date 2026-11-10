Valdemar convoca ‘exército’ do PL para guerra em favor de senador Rogério Marinho

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Valdemar Costa Neto, presidente do PL, mobiliza a base do partido para eleger Rogério Marinho à presidência do Senado, convocando prefeitos, vereadores e deputados para pressionar senadores de todas as legendas. O cenário eleitoral, as estratégias e o provável adversário Davi Alcolumbre são destacados.

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Em um vídeo divulgado na tarde desta terça-feira, 10, o presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, convocou até vereadores para pressionar senadores na tentativa de eleger Rogério Marinho (PL-RN) presidente do Senado Federal. A eleição ocorre em 1º de fevereiro do ano que vem, quando os 54 eleitos tomarão posse e escolherão, junto com os demais parlamentares, o novo chefe do Legislativo.

“Estamos firmes na campanha do Rogério Marinho para Presidência do Senado. Isso é muito importante para o nosso partido. Quero pedir para nossos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais para entrarem firme nessa campanha para pressionar e pedir para os senadores, mesmo de outros partidos, para o bem do Brasil, elejam o Rogério Marinho”, disse Valdemar na gravação, que foi compartilhada nas redes sociais pelo PL.

O provável adversário de Marinho é o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Ao todo, o PL terá 29 integrantes no Senado a partir de fevereiro de 2027. A legenda conta também com três votos certos do Novo. Há expectativas dentro do PL de que parlamentares do Republicanos, que terá cinco cadeiras, caminhem com Marinho. A disputa final pelo número mínimo de votos para eleição ficará em torno de senadores considerados independentes e de integrantes do PSDB, Podemos e PSD. Em um levantamento interno otimista de aliados de Marinho, há expectativa em torno de 48 votos na disputa que se aproxima.

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Voto secreto e traições

Um ponto visto como problema é a votação secreta no plenário do Senado. Isso porque há possibilidade de parlamentares prometerem voto a um, mas escolherem outro candidato. Para tentar barrar possíveis traições, aliados de Marinho defendem que os senadores do PL e demais ligados ao bolsonarismo votem de maneira aberta no dia da escolha. Caso não divulgue o voto voluntariamente, o senador que preferir manter o voto secreto poderá ser apontado como possível traidor.

Uma das metas de aliados de Marinho é pressionar o Supremo Tribunal Federal (STF) pelo fato de o Senado ser a casa iniciadora de um eventual processo de impeachment contra membros da Corte. No entanto, o número necessário para afastar um integrante do Supremo é de 54 votos, o que a direita bolsonarista não tem. O alvo já declarado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação que condenou Bolsonaro a 27 anos e três de prisão. Atualmente, o capitão da reserva está em regime domiciliar em Brasília.