🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Brasil

Valdemar convoca ‘exército’ do PL para guerra em favor de senador Rogério Marinho

São necessários 41 votos para eleger o novo presidente da Casa

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 17h16
Dois homens de meia-idade, em trajes sociais, sentados à mesa de reunião. O da esquerda, com terno azul-marinho e gravata, tem a mão no queixo, pensativo. O da direita, também de terno azul e gravata, gesticula com a mão direita, falando. Uma garrafa de água e copos estão sobre a mesa.
Valdemar Costa Neto e Rogério Marinho (Beto Barata/ PL/Divulgação)
Continua após publicidade
Valdemar convoca ‘exército’ do PL para guerra em favor de senador Rogério Marinho Priorize VEJA no Google

Em um vídeo divulgado na tarde desta terça-feira, 10, o presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, convocou até vereadores para pressionar senadores na tentativa de eleger Rogério Marinho (PL-RN) presidente do Senado Federal. A eleição ocorre em 1º de fevereiro do ano que vem, quando os 54 eleitos tomarão posse e escolherão, junto com os demais parlamentares, o novo chefe do Legislativo.

“Estamos firmes na campanha do Rogério Marinho para Presidência do Senado. Isso é muito importante para o nosso partido. Quero pedir para nossos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais para entrarem firme nessa campanha para pressionar e pedir para os senadores, mesmo de outros partidos, para o bem do Brasil, elejam o Rogério Marinho”, disse Valdemar na gravação, que foi compartilhada nas redes sociais pelo PL.

O provável adversário de Marinho é o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Ao todo, o PL terá 29 integrantes no Senado a partir de fevereiro de 2027. A legenda conta também com três votos certos do Novo. Há expectativas dentro do PL de que parlamentares do Republicanos, que terá cinco cadeiras, caminhem com Marinho. A disputa final pelo número mínimo de votos para eleição ficará em torno de senadores considerados independentes e de integrantes do PSDB, Podemos e PSD. Em um levantamento interno otimista de aliados de Marinho, há expectativa em torno de 48 votos na disputa que se aproxima. 

Continua após a publicidade

Voto secreto e traições

Um ponto visto como problema é a votação secreta no plenário do Senado. Isso porque há possibilidade de parlamentares prometerem voto a um, mas escolherem outro candidato. Para tentar barrar possíveis traições, aliados de Marinho defendem que os senadores do PL e demais ligados ao bolsonarismo votem de maneira aberta no dia da escolha. Caso não divulgue o voto voluntariamente, o senador que preferir manter o voto secreto poderá ser apontado como possível traidor.

Uma das metas de aliados de Marinho é pressionar o Supremo Tribunal Federal (STF) pelo fato de o Senado ser a casa iniciadora de um eventual processo de impeachment contra membros da Corte. No entanto, o número necessário para afastar um integrante do Supremo é de 54 votos, o que a direita bolsonarista não tem. O alvo já declarado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação que condenou Bolsonaro a 27 anos e três de prisão. Atualmente, o capitão da reserva está em regime domiciliar em Brasília.

Publicidade
TAGS:
Davi Alcolumbre
Eleições
Maquiavel
Rogério Marinho
Senado
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).