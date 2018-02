Vaiado, governador do DF admite que faltou manutenção em viaduto

O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), admitiu que o colapso de um viaduto na região central de Brasília, nesta terça-feira, pode ter sido causado por problemas estruturais que não foram devidamente averiguados pelas autoridades públicas.

Em visita ao local do acidente no início da tarde desta terça-feira, Rollemberg reconheceu que faltou manutenção no viaduto.

“Brasília é uma cidade que está envelhecendo. É uma cidade feita de concreto. Desde o início do governo fizemos obras de reforço em alguns viadutos da região central. Esse infelizmente não tinha recebido manutenção”, disse o governador.

Pouco antes de deixar o local, cercado por assessores, o governador foi vaiado por dezenas de populares que acompanham os trabalhos das equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil.

Com a ajuda de cães farejadores, bombeiros inspecionam a área. De acordo com as primeiras informações, não há vítimas. Quatro carros foram danificados.

O viaduto que desabou é parte do Eixão, pista que corta os bairros da Asa Sul e da Asa Norte, no Plano Piloto de Brasília, e está a 3 quilômetros do Palácio do Planalto.