‘Vai continuar se agravando’, alerta Eduardo Leite sobre situação no RS

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), divulgou um vídeo nas redes sociais neste domingo, 12, com um novo alerta à população do estado sobre o risco de enchentes e afirmou que a situação “vai continuar se agravando”.

“Infelizmente, essa chuva que acontece desde ontem perdura hoje e vai seguir na segunda-feira, eleva os níveis dos rios Caí, Taquari e dos Sinos para além da cota de inundação em muitas cidades”, disse Leite.

O governador também ressaltou que a situação deve se agravar novamente na capital. “[A água] vai vir também pelo rio Jacuí até Porto Alegre e vai fazer com o que o Guaíba suba possivelmente acima dos níveis que vimos em momentos anteriores. Insisto: não é hora de voltar para casa”, alertou.

🚨🚨🚨 Novo alerta para os vales do Taquari e do Caí e para a Região Metropolitana! pic.twitter.com/QXZaIExXKH Continua após a publicidade — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) May 12, 2024