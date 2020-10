Vacina do Butantan é a mais segura do mundo, diz Dimas Covas

Atualizado em 19 out 2020, 14h11 - Publicado em 19 out 2020, 13h52

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou nesta segunda-feira, 19, que a vacina CoronaVac, que será produzida em São Paulo em parceria com a China, é “a mais segura do mundo”. Ao lado do governador João Doria (PSDB), ele apresentou os últimos resultados dos testes clínicos feitos com 9.000 voluntários no Brasil.

Essa fase serve apenas para atestar que a vacina não oferece riscos, mas ainda é preciso passar pelo teste de eficácia, para saber se ela realmente previne a Covid-19, o que só deve ocorrer no final do ano ou início de 2021.

“É a vacina mais segura não no Brasil, no mundo. É o que mostram os dados científicos”, disse o diretor do Instituto Butantan. Os efeitos colaterais mais sérios, como febre, náusea, fadiga, perda de apetite, entre outros, se manifestaram em menos de 3% dos voluntários, que, segundo Covas, é “estatisticamente insignificante”. As reações que mais apareceram foram dor de cabeça (15%) e dor muscular no local da injeção (18%).

Em sua fala, Doria ressaltou que a CoronaVac é a vacina que está em fase mais avançada do que as outras que estão em teste no Brasil. As vacinas da Astrazeneca e da Johnson chegaram a ser suspensas por efeitos colaterais graves, o que não aconteceu com a do Butantan.

Resposta a Bolsonaro

Em resposta ao presidente Jair Bolsonaro, que afirmou na sexta-feira, 16, em post no Twitter que qualquer vacina contra a Covid-19 não será obrigatória e será liberada “sem açodamento e no momento oportuno”, Doria afirmou que “o Brasil precisa mais do que nunca de paz, amor e vacina para salvar a vida dos brasileiros”.

Bolsonaro vem tratando com desconfiança a vacina que está sendo produzida pelo Butantan e a empresa chinesa Sinovac. Nesta segunda-feira, em conversa com apoiadores em um canal na internet, ele afirmou que “tem um governador aí que está se intitulando o médico do Brasil, dizendo que ela (a vacina) será obrigatória”. “Repito que não será”, disse.

