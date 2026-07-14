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Uruguaios são condenados por vandalismo no Rio antes de jogo da Libertadores

Torcedores participaram de cenas de selvageria no Recreio dos Bandeirantes antes de jogo do Peñarol contra o Botafogo, em 2024

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 18h21
Torcedores do Peñarol, no Rio para assistir confronto do clube contra o Botafogo, causaram caos na cidade do Rio
Torcedores do Peñarol, no Rio para assistir confronto do clube contra o Botafogo, causaram caos na cidade do Rio (Reprodução/PMERJ/.)
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Uruguaios são condenados por vandalismo no Rio antes de jogo da Libertadores Priorizar nos meus resultados Google

Dois torcedores uruguaios foram condenados pela Justiça do Rio por ato de vandalismo no Recreio dos Bandeirantes, no Rio, antes da partida do Botafogo contra o Peñarol em outubro de 2024 pela Copa Libertadores. A 34ª Vara Crinminal da Capital condenou Bruno Nicolas Nanchez Moreira a seis meses de prisão pelos crimes de lesão corporal e resistência. O outro torcedor é Sérgio Gabriel Silveira Balbuena, que recebeu pena de dois meses de prisão por resistência.

A denúncia do Ministério Público do Rio aponta que os dois, junto com outros torcedores do Peñarol, participaram das cenas de caos registradas perto da Praia do Pontal. Na confusão, que envolveu dezenas de homens jogando paus e pedras contra policiais e até banhistas durante quase uma hora e meia, 283 uruguaios foram levadas para a Cidade do Polícia. De acordo com a Promotoria de Justiça, Bruno e Sérgio resistiram à ordem de prisão de policiais militares. Bruno também arremessou uma pedra portuguesa contra um dos agentes envolvidos na ação, que ficou ferido em um braço. 

A sentença diz que o PM relatou “de forma clara e segura” ter sido atingido por pedra arremesada pelo réu, narrativa que foi corroborada por outro policial. “A palavra dos agentes públicos, quando prestada de forma harmônica e sem contradições relevantes, especialmente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui elevado valor probatório, ainda mais quando encontra respaldo em outros elementos dos autos”, diz a decisão.

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