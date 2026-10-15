União com Michelle e Damares e foco em cidades satélites: a estratégia de Celina Leão na reta final contra Grass

Atual governadora, Celina Leão (PP) pretende concentrar a reta final da campanha ao governo do Distrito Federal contra Leandro Grass (PT) em três frentes: mobilização de mulheres, presença nas cidades satélites e apresentação de sua trajetória ao eleitor. A estratégia prevê um tom propositivo, com destaque para propostas e para a biografia da candidata no programa eleitoral.

A senadora Damares Alves (Republicanos) e a ex-primeira-dama e senadora eleita, Michelle Bolsonaro (PL), participarão ativamente do programa eleitoral de Celina e já gravaram com ela nesta quinta-feira.

Ceilândia, Taguatinga, Samambaia e Planaltina estarão entre as prioridades das agendas de rua. A atuação nesses locais será combinada à comunicação da campanha, que buscará aproximar a história de Celina das demandas dos moradores das regiões administrativas.

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No programa eleitoral, a biografia será um dos fios condutores. A trajetória da candidata servirá de base para apresentar ao público sua experiência e relacioná-la aos compromissos que pretende assumir à frente do governo do Distrito Federal.