Um recado do livro infantil de Cármen Lúcia sobre democracia a alguns ministros do STF

Única mulher a integrar o STF nesta grave crise da Corte, Cármen Lúcia não conseguiu comparecer ao lançamento do próprio livro infantil, escrito por ela com a jornalista Mariana Oliveira, no último dia 11 de setembro.

A obra, direcionada a crianças, tem trechos que poderiam — e deveriam — ser lidos e relidos por alguns ministros do Supremo que protagonizaram a histórica sessão de terça-feira.

Na ocasião, os magistrados fracassaram em analisar um pedido de investigação contra Alexandre de Moraes por envolvimento com Daniel Vorcaro.

“Democracia é como a família ou amigos: a gente sente uma falta enorme quando perde e percebe que é muito difícil viver bem sem ela”, dizem Cármen Lúcia e Mariana Oliveira na obra.

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Publicado pela editora Mostarda, o livro é focado em crianças de 8 a 11 anos e oferece uma viagem pela origem da democracia na Grécia, a ditadura militar brasileira, a importância do voto e a estrutura dos Três Poderes.