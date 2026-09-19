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Brasil

Um recado do livro infantil de Cármen Lúcia sobre democracia a alguns ministros do STF

Corte está mergulhada na pior crise de sua história

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 set 2026, 12h01
Mulher de cabelos grisalhos, blazer branco e blusa de bolinhas, sentada, segurando um microfone preto com a mão direita e um anel vermelho no dedo anelar, falando em um evento com uma mesa branca e um painel abstrato ao fundo
Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (Valmir Moratelli/Reprodução)
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Um recado do livro infantil de Cármen Lúcia sobre democracia a alguns ministros do STF Priorizar nos meus resultados Google

Única mulher a integrar o STF nesta grave crise da Corte, Cármen Lúcia não conseguiu comparecer ao lançamento do próprio livro infantil, escrito por ela com a jornalista Mariana Oliveira, no último dia 11 de setembro.

A obra, direcionada a crianças, tem trechos que poderiam — e deveriam — ser lidos e relidos por alguns ministros do Supremo que protagonizaram a histórica sessão de terça-feira.

Na ocasião, os magistrados fracassaram em analisar um pedido de investigação contra Alexandre de Moraes por envolvimento com Daniel Vorcaro.

“Democracia é como a família ou amigos: a gente sente uma falta enorme quando perde e percebe que é muito difícil viver bem sem ela”, dizem Cármen Lúcia e Mariana Oliveira na obra.

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Publicado pela editora Mostarda, o livro é focado em crianças de 8 a 11 anos e oferece uma viagem pela origem da democracia na Grécia, a ditadura militar brasileira, a importância do voto e a estrutura dos Três Poderes.

Capa do livro O Livro da Democracia em azul, com diversos personagens de desenho animado coloridos acima do título. Autores: Cármen Lúcia Antunes Rocha, Mariana Oliveira, Sabichinho. Editora Mostarda. O livro está em destaque, com outros exemplares em segundo plano, em um ambiente de livraria
(./Divulgação)
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