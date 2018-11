Um jovem morre durante ataque de criminosos à UPP de Manguinhos

A base da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Comunidade de Manguinhos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi atacada na noite deste domingo. Segundo informações da Polícia Militar, houve “intenso confronto” entre policiais e criminosos. Um jovem morreu durante o enfrentamento. A polícia não informou se ele era um suspeito ou um transeunte.

A corporação disse que três policiais ficaram feridos. Eles receberam atendimento médico e estão fora de perigo. Outro homem, reconhecido como um dos criminosos que participou do ataque, foi atingido na cabeça e deu entrada na Emergência do Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Um jovem foi ferido e levado ao Hospital Geral de Bonsucesso após a área ser restabelecida, mas não resistiu aos ferimentos.

O policiamento na região foi reforçado e contou com auxílio de agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP). De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, não houve interdições nas ruas próximas à UPP.