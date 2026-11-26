Quem compra um imóvel em leilão judicial faz o dever de casa antes de ofertar o lance: consulta a matrícula, lê o edital, confere penhoras e ônus, examina o processo. Feito isso, confia em duas coisas: no que está no registro de imóveis e na palavra do Poder Judiciário, que conduziu a venda.

É essa confiança que está em jogo no Recurso Especial nº 2.068.662/GO, em julgamento na Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A cronologia dos fatos foi fixada pelas instâncias ordinárias, na sentença e no acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), e não está em discussão no STJ, que não reexamina provas em recurso especial (Súmula 7). Em dezembro de 2010, o credor averbou na matrícula de um imóvel rural a certidão de ajuizamento da execução (a chamada averbação premonitória, prevista no art. 615-A do Código de Processo Civil de 1973 e hoje no art. 828 do código vigente). Em fevereiro de 2011, a penhora foi registrada na mesma matrícula.

Em 2014 e 2016, o devedor firmou contratos particulares sobre a área, sob a forma de parceria agrícola, que o TJGO depois requalificou como arrendamento rural. Nenhum deles foi averbado na matrícula nem comunicado ao juízo da execução. Para quem consultasse o registro, esses contratos simplesmente não existiam. Em dezembro de 2016, o imóvel foi arrematado.

Depois da arrematação, o arrendatário foi à Justiça alegando não ter sido notificado da venda. Com base nesses contratos, pediu para exercer o direito de preferência previsto no Estatuto da Terra e ficar com o imóvel, depositando o preço. O TJGO, por maioria, deu-lhe razão. Em maio de 2024, o relator no STJ, ministro Marco Buzzi, reformou a decisão: para ele, contratos firmados depois da penhora registrada são ineficazes perante a execução e não podem prejudicar a arrematante de boa-fé.

O arrendatário interpôs agravo interno, recurso que submete a decisão individual do relator ao colegiado da Quarta Turma. Em setembro de 2025, o relator votou por negar provimento ao agravo e manter sua decisão, e a ministra Maria Isabel Gallotti pediu vista. Na sessão virtual encerrada em 15 de outubro de 2026, ela abriu divergência: votou por dar provimento ao agravo interno e negar provimento ao recurso especial da arrematante, o que restabeleceria o acórdão do TJGO. Foi acompanhada pelos ministros Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira. O ministro João Otávio de Noronha pediu vista, e o julgamento foi pautado para a sessão virtual de 3 a 10 de dezembro. O placar está em três a um, mas qualquer voto pode ser alterado até a proclamação do resultado.

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Se essa orientação prevalecer, o efeito irá muito além das partes. Ficará de pé a decisão que permitiu a contratos particulares, ausentes da matrícula e firmados quando a penhora já estava registrada, tirar um imóvel de quem o comprou do próprio Judiciário, por falta de um aviso que nem o juízo nem o arrematante tinham como dar. E o mercado lerá nela um alerta.

Ato público contra ato particular

No fundo, o caso opõe um ato público a um ato particular. De um lado está a penhora, uma ordem judicial averbada num registro público dotado de fé pública e, por isso, oponível a todos. Do outro, contratos firmados entre o devedor e um terceiro, que não passaram pelo registro nem pelo juízo e, em regra, só produzem efeitos entre quem os assinou.

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O registro de imóveis existe para que ninguém precise adivinhar. A regra do Código de Processo Civil (CPC) é direta: averbada a penhora na matrícula, presume-se de forma absoluta que terceiros a conhecem (art. 844). Daí decorre a fraude à execução: alienar ou onerar o bem depois de averbada a constrição não produz efeito contra o credor (art. 792).

O STJ consolidou esse entendimento na Súmula 375 e no Tema 243, julgado pela Corte Especial em 2014. Com a penhora registrada, ninguém precisa provar a má-fé de quem negocia o bem depois dela. O registro basta.

No caso em julgamento, a penhora constava da matrícula desde 2011, anos antes do primeiro contrato. Quem o assinou sabia, ou a lei presume que sabia, que a área podia ir a leilão a qualquer momento. Fez o negócio com o risco à vista.

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Isso não torna o contrato nulo nem deixa o arrendatário sem proteção diante de quem lhe arrendou a terra. Significa apenas que o ato particular, firmado depois, não prevalece sobre o ato público que o antecedeu: não pode ser oposto à execução nem a quem comprou o imóvel no leilão. Eventuais prejuízos se resolvem entre os contratantes, inclusive por perdas e danos.

A legislação caminhou na mesma direção. Desde 2015, a Lei 13.097 adota a concentração dos atos na matrícula: em regra, o que não consta dela não pode ser oposto a quem adquire, de boa-fé, direitos reais sobre o imóvel (art. 54, § 1º). Se um contrato particular que não está no registro puder neutralizar uma penhora que está, a lógica do sistema se inverte: o ato privado passa a valer mais do que o ato público.

Preferência tem limites

O Estatuto da Terra protege, com razão, quem trabalha em terra alheia. Vendido o imóvel arrendado, o arrendatário com direito de preferência poderia igualar o maior lance durante o leilão, proporcionando a disputa com os terceiros interessados. Se não for avisado da venda, pode, em até seis meses do registro, depositar o preço e ficar com o bem (art. 92, §§ 3º e 4º).



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O STJ tem precedentes que dispensam o registro do contrato para o exercício dessa preferência e que a admitem até em alienações judiciais. Ninguém propõe revê-los, nem mesmo a empresa que arrematou o imóvel em Goiás.

A pergunta do caso é outra: um contrato particular, não averbado na matrícula e firmado depois da penhora registrada, pode produzir efeito aquisitivo contra a execução e contra quem arrematou? Validade e eficácia são coisas distintas. Um contrato pode valer entre as partes e, ainda assim, não ter força para tirar o imóvel de quem o comprou em leilão judicial.

O próprio Estatuto dá a medida da proteção. Pelo art. 92, § 5º, a venda do imóvel ou a constituição de ônus real sobre ele não interrompe o arrendamento, e o novo dono assume o contrato. A lei garante, assim, que quem já cultiva a terra continue a cultivá-la. Proteger a lavoura em curso é uma coisa; converter um contrato posterior à penhora em título para ficar com o imóvel é outra, bem diferente.

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O STJ também já deixou claro que a preferência não é automática. Em 2025, a Terceira Turma afirmou que a existência de arrendamento não garante, por si só, esse direito, reservado a quem explora a terra pessoal e diretamente (REsp 2.140.209/SP). O caso envolvia a venda, autorizada pela Justiça, de uma fazenda de empresa em recuperação judicial, e a conclusão foi que, sem preferência, deve ficar com o imóvel quem oferecer o maior preço. A proteção tem destinatário e finalidade. Por isso mesmo, tem limites.

Publicidade é o preço da preferência

A comparação com a locação urbana ajuda a medir o problema. Na cidade, o inquilino só mantém o contrato diante de quem compra o imóvel se a locação tiver prazo determinado e cláusula de vigência e estiver averbada na matrícula (art. 8º da Lei 8.245/1991). Se for preterido na venda, só pode depositar o preço e ficar com o imóvel se o contrato estiver averbado pelo menos 30 dias antes dela; sem isso, resta-lhe cobrar perdas e danos de quem vendeu (art. 33). E, nas vendas por decisão judicial, a preferência do inquilino nem existe (art. 32).

O Estatuto da Terra tem lógica própria, e o STJ não exige do arrendatário rural o mesmo registro. Não se trata de levar a Lei do Inquilinato para o campo. Mas a comparação mostra um princípio que atravessa o sistema: quando a lei permite a alguém ficar com um imóvel que outro comprou, ela cuida da publicidade. Esse cuidado pesa ainda mais quando o contrato é particular, está fora da matrícula e nasce depois de uma penhora registrada.

Ninguém notifica quem não conhece

A preferência do arrendatário depende de um aviso. Pelo Estatuto da Terra, o proprietário que decide vender deve notificar o arrendatário, que tem 30 dias para igualar a oferta (art. 92, § 3º). Só quando esse aviso falta é que o arrendatário pode depositar o preço e ficar com o imóvel já vendido (art. 92, § 4º). A falta de notificação é, portanto, o fundamento de todo o pedido.

Acontece que ninguém notifica quem não conhece. No leilão judicial, quem deve ser cientificado é identificado a partir da matrícula e dos autos (art. 889 do CPC), e a lista da lei nem sequer menciona o arrendatário. Um contrato particular, assinado depois da penhora, não averbado e não levado ao processo, não aparece em lugar nenhum. O juízo e o leiloeiro não tinham como avisar alguém de cuja existência não sabiam.

Quando o contrato é particular, posterior à penhora e não averbado, a falta de aviso não é vício do leilão, nem falha do Judiciário ou do arrematante. É o efeito previsível de um contrato que nem o juízo nem o mercado podiam ver. Quem conhecia ao mesmo tempo o contrato e o leilão era o proprietário: assinou um e, como executado, é cientificado do outro (art. 889, I, do CPC). Se alguém tinha como avisar o arrendatário, ou informar o juízo sobre o contrato, era o executado.

Mais do que poder, ele devia. O CPC impõe a todos os sujeitos do processo o dever de cooperar entre si (art. 6º) e proíbe a parte de praticar inovação ilegal no estado de fato de bem litigioso (art. 77, VI). Arrendar a terceiro um imóvel já penhorado, sem comunicar o juízo, pode configurar exatamente essa inovação. O código de 1973 era ainda mais explícito e tratava a violação da penhora como atentado (art. 879, I).

Uma simples petição nos autos teria permitido avisar o arrendatário a tempo de exercer a preferência no próprio leilão, sem desfazer nada depois. Como isso não foi feito, é do executado que se podem cobrar eventuais prejuízos, analogamente a previsão da Lei do Inquilinato para o inquilino preterido.

Pedir a preferência com base na falta de um aviso que a invisibilidade do contrato tornou impossível é transferir ao arrematante as consequências de uma omissão alheia. É a mesma lógica que impede a parte de pedir a anulação de um ato cujo defeito ela própria causou (art. 276 do CPC): ninguém pode se beneficiar da própria omissão em prejuízo de quem agiu de boa-fé.

Um risco que nenhuma diligência alcança

O leilão judicial se apoia em informação pública. O edital deve mencionar os ônus, recursos e processos pendentes sobre o bem (art. 886, VI, do CPC), e o leiloeiro só pode divulgar o que consta da matrícula e dos autos.

No caso de Goiás, os contratos não estavam na matrícula nem no processo. Nenhuma certidão e nenhuma consulta aos autos os revelariam. E quem deles soubesse leria uma parceria, não um arrendamento: a requalificação só veio depois do leilão, na Justiça.

Se um risco assim puder desfazer uma arrematação, o licitante passa a enfrentar um perigo que não consegue medir. Por que alguém estudaria a matrícula, disputaria lances e pagaria o preço se, terminado o leilão, um contrato desconhecido pudesse levar o bem pelo mesmo valor?

Risco que não se mede vira desconto, ou ausência. Com menos interessados, há menos ou nenhuma disputa, os lances caem, e o bem, se vendido, será por valores muito próximos do limite do preço vil.

A conta se espalha. Perde o credor, que recupera menos e mais tarde. Perde o devedor, que vê o patrimônio render menos e a dívida sobreviver ao leilão. Perdem bancos e cooperativas, para quem a terra é uma das principais garantias do crédito rural: garantia que não se converte em dinheiro com segurança vale menos, e o crédito encarece para todos, inclusive para o produtor que paga em dia. Perde o leiloeiro, cujo trabalho depende de leilões disputados e de editais em que o mercado confie. E perde o Judiciário, com execuções mais longas e mais litígios.

Há, por fim, um incentivo perverso. Se contratos posteriores à penhora puderem desfazer arrematações, bastará ao devedor com bem penhorado firmar acordos com pessoas de sua confiança para manter uma segunda chance sobre o imóvel depois do leilão. Não se trata de presumir a má-fé de ninguém, e sim de reconhecer o incentivo que a regra criaria.

A palavra do Judiciário

A arrematação é ato público do começo ao fim: penhora registrada, edital publicado, pregão aberto, leiloeiro com fé pública e auto assinado pelo juiz. Assinado o auto, diz o CPC, ela é “perfeita, acabada e irretratável” (art. 903). A expressão não é retórica. É a promessa que permite a alguém dar um lance.

O Judiciário tem se empenhado para tornar os leilões mais transparentes e competitivos, com pregões eletrônicos, editais na internet e cadastros de penhoras cada vez mais acessíveis. O CNJ, inclusive, está criando um Banco Nacional de Penhoras. De pouco servirá dar visibilidade nacional a uma penhora se um contrato particular, assinado depois dela, puder neutralizá-la.

Nada disso exige escolher entre o arrendatário e o arrematante. O contrato agrário vale entre as partes; a lavoura em curso segue protegida quando o arrendamento antecede a constrição; e os prejuízos de negócios firmados depois da penhora se resolvem entre quem os firmou. O que não se pode é transferir esse risco ao terceiro de boa-fé que confiou no registro e no Judiciário. Ninguém notifica quem não conhece, e o arrematante não pode perder o imóvel por isso.

Foi essa a orientação que a Federação Nacional de Leiloeiros, Ciência e Tecnologia (FENALEI) levou ao STJ. A entidade requereu sua intervenção no REsp nº 2.068.662/GO na qualidade de amicus curiae (amigo da corte), figura prevista no art. 138 do CPC que permite a entidades com representatividade adequada colaborar com o tribunal em causas de relevância ou repercussão social. Para a pacificação do tema, propôs o seguinte entendimento:

I – Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação judicial é perfeita, acabada e irretratável (art. 903, caput, do CPC) e não pode ser desfeita, nem ter o arrematante substituído, com fundamento no direito de preferência do arrendatário rural (art. 92, §§ 3º e 4º, da Lei nº 4.504/1964), quando o contrato tiver sido celebrado após a averbação da execução ou o registro da penhora na matrícula do imóvel e não tiver sido averbado nem comunicado ao juízo da execução antes do leilão.

II – O direito de preferência do arrendatário rural, quando existente, exerce-se no próprio leilão judicial, em igualdade de condições com os demais licitantes (art. 92, § 3º, da Lei nº 4.504/1964; arts. 843, § 1º, e 892, §§ 2º e 3º, do CPC), mediante habilitação especial que lhe permita igualar o maior lance ofertado, sempre antes da assinatura do auto de arrematação.

III – Ao arrendatário que não tenha sido cientificado do leilão fica ressalvada a reparação das perdas e danos, em ação própria, em face do arrendador, a quem incumbia dar-lhe conhecimento da alienação e levar o contrato ao conhecimento do juízo da execução (art. 903, caput, parte final, do CPC).

O pedido de vista dá à Quarta Turma a oportunidade de olhar para além das partes. Está em jogo saber se a palavra do Judiciário, dada no momento da arrematação, continua valendo anos depois.

A proteção legítima ao arrendatário rural não pode dar a um ato particular mais força do que a um ato público. Um contrato particular de arrendamento, não averbado na matrícula, não pode prevalecer sobre uma penhora registrada, nem abalar a confiança de quem compra em leilão promovido pelo próprio Poder Judiciário. Sem essa confiança, o leilão judicial perde a razão de existir.

Conrado Magalhães é leiloeiro público oficial e presidente da Federação Nacional de Leiloeiros, Ciência e Tecnologia (FENALEI).