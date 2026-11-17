Há exatamente um ano, o banqueiro Daniel Vorcaro foi preso pela primeira vez, na noite do dia 17 de novembro de 2025, ao tentar embarcar em uma viagem para Dubai.

Oficialmente, Vorcaro dizia que a viagem seria para fechar a venda do Banco Master a um grupo de investidores estrangeiros. A PF considera, contudo, que ele estava tentando fugir porque soube que, no dia seguinte, seria deflagrada a primeira fase da Operação Compliance Zero.

Era o início da maior investigação de corrupção desde a Operação Lava Jato e que, um ano depois, já teve dez fases, envolveu autoridades dos três Poderes e enfrenta momentos decisivos de definição do seu futuro.

Onze dias depois daquela primeira prisão, o banqueiro conseguiu um habeas corpus e foi para a prisão domiciliar. Logo após, contudo, a apuração deixou a Justiça Federal de Brasília e subiu ao STF, de onde não saiu mais, devido ao envolvimento de pessoas com foro privilegiado.

Continua após a publicidade

Em março deste ano, Vorcaro voltou a ser preso, por decisão do ministro André Mendonça — substituto do relator original, Dias Toffoli, que saiu do caso devido a relações com o banqueiro. E segue detido até hoje, com um pedido de liberdade pendente de análise.

O banqueiro tentou fechar um acordo de delação premiada, mas a iniciativa foi recusada pela PF e pela PGR.

Continua após a publicidade

A investigação está quase paralisada nos últimos meses, depois que o presidente do STF, Edson Fachin, assumiu temporariamente a relatoria. A ação de Fachin foi justificada pela suspeita de envolvimento de ministros da própria Corte no escândalo, algo que o plenário ainda terá que analisar.

A PF está elaborando relatórios sobre citações aos ministros no celular de Vorcaro. A primeira versão do documento, contudo, gerou uma crise na corporação, com a destituição dos dois delegados responsáveis.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, a PF indiciou Vorcaro e mais 14 pessoas por suspeitas de fraudes na tentativa fracassada de venda do Master ao BRB, o ponto de partida da Compliance Zero. Agora, a PGR decidirá se apresenta uma denúncia.