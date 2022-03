Um ano do caso Henry: pai diz que Monique participou do crime

Entre momentos em que não consegue conter o choro e outros que demonstra uma força impressionante para buscar por Justiça, o engenheiro Leniel Borel, pai de Henry, de 4 anos, disse estar mais convencido do que nunca de que sua ex-mulher, a professora Monique Medeiros, participou da morte do filho do casal. Nesta terça-feira, 8, completa um ano que o menino foi brutalmente espancado e morto em um apartamento na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, enquanto estava com a mãe e o padrasto, o médico e então vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho. Pela versão inicial do casal, desmantelada após a necrópsia, Henry teria caído da cama enquanto dormia. O menino apresentava 23 lesões e verificou-se que, entre outros, já chegou morto ao hospital. Monique e Jairinho, que teve o mandato de parlamentar cassado nos meses seguintes ao assassinato, tinham iniciado o relacionamento amoroso em meados de 2020 e passaram a viver juntos em janeiro do ano passado.

Os dois estão presos desde abril de 2021 e foram indiciados por homicídio triplamente qualificado (motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima), tortura, coação e fraude processual. “Hoje, com base nos laudos periciais, tenho convicção de que Monique participou da morte do meu filho. Pelas marcas no corpinho dele, acredito que ela tenha segurado o Henry para o Jairinho bater”, afirma Leniel. “Monique era ambiciosa, agora tenho consciência de que ela usou meu filho como uma moeda de troca”, completa.

Ontem, 7, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) indeferiu mais um pedido de habeas corpus que requeria o relaxamento da prisão preventiva de Monique Medeiros. No próximo dia 22 de março, será a vez da Justiça avaliar outro pedido de habeas corpus impetrado pela defesa de Jairinho. Em março, o ex-vereador será interrogado pelo II Tribunal do Júri fluminense. A expectativa é que ainda este ano o casal vá a julgamento.

O engenheiro, que desde o crime bárbaro só consegue dormir com calmantes, ainda mantém o quartinho do filho no apartamento em que mora, também na Zona Oeste fluminense, intocado. “Não consegui desfazer e nem mexer nas roupas e brinquedos. Está tudo exatamente igual de quando meu filhinho veio para cá no mesmo final de semana que morreu”, conta. A exceção fica por conta dos quadros, com pinturas de Henry, que ganhou de pessoas que sensibilizaram com seu drama

Nesta terça-feira, às 10h, grupos que pedem Justiça por Henry promoverão uma manifestação pacífica para lembrar um ano do caso, na orla da Zona Sul carioca, na altura do Hotel Copacabana Palace. Leniel, no entanto, não irá. “Não consigo. É muito sofrimento para mim. Choro todos os dias, várias vezes por dia”, relata. Mesmo com toda a dor, planeja no futuro refazer sua vida e ter outros filhos. A seguir, o engenheiro fala a VEJA sobre esse um ano de luto.

De onde o senhor tirou forças para enfrentar o último ano?

Quando vi meu filho pelado, morto e cheio de hematomas no hospital, achei que morreria junto. Choro todos os dias, várias vezes por dia, mas encontro forças na fé para conseguir lutar por Justiça. Desde o início e a cada fato que era revelado tive consciência de que precisava ser forte para buscar a verdade. Não nutro raiva, mas vem um sentimento de muita tristeza e impotência quando me lembro dos primeiros momentos após a morte do meu filhinho. Questionei o Jairinho, na frente de Monique, por que ele não havia prestado os primeiros socorros ainda no apartamento? Ele explicou que diante da situação era melhor ir para um hospital. O que eu só soube depois, no entanto, é que meu filho já chegou morto quando eles o levaram para lá.

Continua após a publicidade

Com tudo que aconteceu, precisou de algum tipo de ajuda psicológica?

Sim, sem isso nem sei como estaria aqui. Eu me seguro com a ajuda constante de profissionais. Desde que tudo aconteceu, tenho atendimento psicológico duas vezes por semana e psiquiátrico duas vezes por mês. Só consigo dormir com dois remédios e para me manter bem durante o dia são mais dois medicamentos. Perder um filho, ainda mais numa circunstância tão difícil, é uma dor que não desejo nem ao meu pior inimigo. É como se tivessem amputado a melhor parte de mim, como se tivesse perdido o meu coração (choro). Tudo me lembra o meu filhinho. O quarto dele, com exceção de alguns quadros em sua homenagem que ganhei, continua exatamente como quando o Henry esteve aqui em casa, horas antes daquela madrugada onde tudo aconteceu.

Em janeiro passado, durante as audiências de instrução, sua ex-mulher disse que “Só Deus, meu filho e Jairinho sabem o que aconteceu”. Acredita que ela participou do crime?

Diante de tudo que se sabe sobre aquela madrugada, com base na investigação e nos laudos periciais, tenho convicção de que a Monique participou da morte do meu filho. Se já ficou comprovado que o Henry veio a falecer entre meia-noite e 1 hora da manhã, por que ela e o Jairinho só chegaram ao hospital às 3h50? Ele sofreu muito. Entre as 23 lesões que foram verificadas, teve laceração hepática por ação contundente e apresentava machucados nos braços e nos membros inferiores. Pelas marcas no corpinho dele, acredito que a Monique tenha segurado o Henry para ele bater e torturar.

Na sua opinião, por que Monique defendeu tanto Jairinho nos primeiros meses após a morte de Henry?

Para mim, isso é mais um indício de que Monique está envolvida na execução do meu filho. Também está mais do que evidente de que ela tinha interesses financeiros naquela relação. A ganância dela era tão grande que, apesar de saber das agressões que o Henry vinha sofrendo de Jairinho, não fez nada e continuo com ele. Inclusive, dias antes da morte do meu filho, as investigações da polícia mostraram que ela já havia ameaçado prejudicar o namorado se ele não continuasse a pagar as suas contas no caso de uma separação. Monique era muito ambiciosa, usou meu filho como uma moeda de troca.

Mesmo sabendo que não teve qualquer culpa do que aconteceu, o senhor se arrepende de alguma coisa?

Claro que me atormento por não ter tirado o meu filhinho daquele apartamento antes. Mas foi tudo muito rápido. Só em meados de janeiro, menos de um mês antes do crime, descobri que Monique estava vivendo com outra pessoa. Já na primeira vez que fui buscar o Henry para ficar comigo, ele disse que o “tio me machucou”. Questionei a Monique, mas ela veio com a história de que era sonho e que estava o tempo todo com ela ou a babá Thayna (Oliveira Ferreira). Na quarta-feira anterior a sua morte, ele havia falado comigo pelo telefone quando estava na casa da avó e dito que não queria ir mais para o “apartamento da mamãe e do tio”. Novamente questionei a Monique, que já tinha me ameaçado dizendo que se eu continuasse com aquelas coisas só me deixaria ver o meu filho na presença de um advogado.

Na última semana, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap-Rio) abriu procedimento administrativo para investigar ‘atos libidinosos’ praticados por Monique dentro cadeia com um de seus advogados. Isso te surpreende?

Hoje nada mais relacionado a ela me surpreende. Aguentei muita coisa no casamento por causa do meu filho e não me arrependo disso. Tive mais chance de conviver com ele. Mas é fato que a gente só conhece a pessoa que tem ao lado depois da separação. Soube de tantas coisas extraconjugais que aconteceram, por meio de amigas dela, que nenhum marido jamais gostaria de ouvir. Fui casado com uma pessoa de duas caras.

O senhor acredita que será feita Justiça no caso do Henry?

Vivo para isso e tenho muita confiança de que ocorrerá.

Pensa no futuro de se casar e ser pai novamente?

Sinto falta do Henry todos os dias. Meu filho foi muito desejado e amado. Jamais vou me esquecer dele e lutarei pela sua memória para sempre, mas sei que gostaria de me ver bem. Sempre quis dar um irmãozinho para o Henry, mas a Monique não queria ter mais outros filhos. Agora penso sim, no futuro, em refazer a minha vida e ter filhos.