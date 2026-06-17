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Brasil

Um ano depois de indiciamentos da Abin paralela, servidores cobram ‘solução célere’

PGR ainda não apresentou posicionamento após conclusão de investigação pela PF

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 17h30
Sede da Abin em Brasília
Sede da Abin em Brasília (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)
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Um ano depois da Polícia Federal (PF) apresentar o relatório final da investigação da Abin paralela, com o indiciamento de 36 pessoas, o caso não teve andamento.

Com esse impasse, a Intelis (União dos Profissionais de Inteligência de Estado da Abin) defendeu uma “solução célere, definitiva e transparente para a questão, qualquer que seja seu desfecho”.

Cabe à Procuradoria-Geral da República (PGR) decidir se apresenta uma denúncia, pede o arquivamento ou solicita mais diligências.

A lista dos indiciados inclui o ex-vereador Carlos Bolsonaro, o ex-deputado federal e ex-diretor-geral da agência Alexandra Ramagem e o atual diretor geral, Luiz Fernando Corrêa.

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A Intelis destaca que parte dos indiciados estão sob medidas cautelares, como afastamento de função e recolhimento noturno, e que é necessário respeitar o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Além disso, a organização afirma que a Abin está há quase três anos — quando as investigações começaram — “em um ambiente de incerteza institucional que compromete seu funcionamento e sua capacidade de planejamento”.

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Também ressaltou que a agência continua arcando com a remuneração de servidores afastados, sem poder utilizá-los, ao mesmo tempo em que “gestores indiciados por obstrução de justiça seguem exercendo funções de comando e mantendo acesso a informações sensíveis de Estado”.

“Como atividade essencial à soberania nacional, a Inteligência de Estado precisa ter condições de superar esse capítulo e seguir cumprindo plenamente sua missão em benefício da sociedade brasileira”, diz a nota pública.

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