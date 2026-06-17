Um ano depois de indiciamentos da Abin paralela, servidores cobram ‘solução célere’

Um ano depois da Polícia Federal (PF) apresentar o relatório final da investigação da Abin paralela, com o indiciamento de 36 pessoas, o caso não teve andamento.

Com esse impasse, a Intelis (União dos Profissionais de Inteligência de Estado da Abin) defendeu uma “solução célere, definitiva e transparente para a questão, qualquer que seja seu desfecho”.

Cabe à Procuradoria-Geral da República (PGR) decidir se apresenta uma denúncia, pede o arquivamento ou solicita mais diligências.

A lista dos indiciados inclui o ex-vereador Carlos Bolsonaro, o ex-deputado federal e ex-diretor-geral da agência Alexandra Ramagem e o atual diretor geral, Luiz Fernando Corrêa.

Continua após a publicidade

A Intelis destaca que parte dos indiciados estão sob medidas cautelares, como afastamento de função e recolhimento noturno, e que é necessário respeitar o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Além disso, a organização afirma que a Abin está há quase três anos — quando as investigações começaram — “em um ambiente de incerteza institucional que compromete seu funcionamento e sua capacidade de planejamento”.

Continua após a publicidade

Também ressaltou que a agência continua arcando com a remuneração de servidores afastados, sem poder utilizá-los, ao mesmo tempo em que “gestores indiciados por obstrução de justiça seguem exercendo funções de comando e mantendo acesso a informações sensíveis de Estado”.

“Como atividade essencial à soberania nacional, a Inteligência de Estado precisa ter condições de superar esse capítulo e seguir cumprindo plenamente sua missão em benefício da sociedade brasileira”, diz a nota pública.