Um ano após Jacarezinho, ação policial volta a matar mais de 20 no Rio

Pelo menos 21 pessoas morreram e sete ficaram feridas em ação conjunta das polícias Militar, Federal e Rodoviária Federal na comunidade Vila Cruzeiro, um dos principais redutos da facção criminosa Comando Vermelho (CV), na Zona Norte do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 24. A operação ocorreu há pouco mais de um ano após a intervenção policial na favela do Jacarezinho, também na Zona Norte, que deixou 28 mortos, incluindo um policial civil, considerada a mais letal da história do estado.

Sem mandados de prisão, a operação desta terça-feira foi tratada pelas polícias como excepcional e comunicada ao Ministério Público do estado, com a justificativa de coletar dados de inteligência sobre o deslocamento de 50 bandidos da Vila Cruzeiro, entre eles criminosos do Pará, para a comunidade da Rocinha, na Zona Sul.

“Durante esse levantamento, a equipe da Unidade de Operações Especiais foi reconhecida e atacada por diversos criminosos locais que portavam armas de grande valor cinético e efetuaram vários disparos de arma de fogo, tentando contra a vida dos policiais que compunham a patrulha, havendo assim a necessidade de iniciar uma operação emergencial com o objetivo de estabilização do terreno”, diz trecho da nota divulgada pelo Ministério Público. O Supremo Tribunal Federal (STF) restringe as ações policiais aos casos excepcionais, desde junho do ano passado.

Na operação policial, que começou às 4h, foram registradas intensas trocas de tiros. Uma aeronave da polícia foi atingida por três tiros. Os mortos e feridos estão sendo levados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte. O policiamento foi reforçado na região com agentes do Batalhão de Choque da Polícia Militar. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, 14 escolas da região do Complexo do Alemão e 19 na Vila Cruzeiro ficaram fechadas e prestaram atendimento remoto.

1/7 ATENÇÃO - A galeria a seguir contêm imagens fortes - (./.) 2/7 Um homem chora depois de saber que seu irmão foi morto durante uma operação policial, em frente ao Hospital Getulio Vargas - (Mauro Pimentel/AFP) 3/7 Mulheres segurando uma camiseta ensanguentada gritam com policiais do lado de fora do Hospital Getulio Vargas - (Mauro Pimentel/AFP) 4/7 Um policial civil é transportado na maca ao chegar no Hospital Getúlio Vargas, após ser ferido durante operação na Vila Cruzeiro - (Mauro Pimentel/AFP) 5/7 Um parente de uma pessoa ferida chora enquanto espera por informações do lado de fora do Hospital Getulio Vargas - (Mauro Pimentel/AFP) 6/7 Uma mulher segura a mão de uma vítima que chega em uma caminhonete no Hospital Getulio Vargas - (Mauro Pimentel/AFP) 7/7 Veículo do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) é visto próximo ao Hospital Getúlio Vargas, onde pessoas feridas foram internadas após operação policial na Vila Cruzeiro - (Mauro Pimentel/AFP)

Continua após a publicidade