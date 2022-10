Último duelo entre Bolsonaro e Lula mandou o eleitor indeciso para a praia

Atualizado em 29 out 2022, 00h48 - Publicado em 29 out 2022, 00h38

Quem esperava novidade no debate da Globo para definir o voto entre Lula e Jair Bolsonaro saiu profundamente frustrado nesta sexta-feira. Ao fim de uma longa campanha em que nenhum dos postulantes apresentou plano de governo para tratar do futuro do país, era esperado que o último confronto antes do segundo turno padecesse de propostas. O baixo nível do duelo visto nesta sexta, porém, foi o fato mais marcante da noite.

Lula e Bolsonaro gastaram boa parte do primeiro bloco numa vulgar troca de agressões sobre quem era mais ou menos mentiroso ou corrupto. Durante todo o debate, Bolsonaro tratou Lula com grosserias, buscando sempre explorar a corrupção dos governos petistas para desgastar o adversário.

O petista lamentou durante muitos momentos a falta de postura do adversário e o nível da discussão, chegando a pedir desculpas ao eleitor que acompanhava o programa. Arrastado, o debate tornou-se cansativo pelo tom repetitivo dos ataques e pela ausência de novidade. Bolsonaro surgiu com uma proposta de reajuste para o salário-mínimo. Lula reafirmou a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5.000 reais.

Todo o resto do duelo, no entanto, foi gasto revirando o passado — a pobreza do debate foi tão grande que Bolsonaro teve tempo até para perguntar se Lula tomava viagra. Os dois saíram falando números para comparar quem — no caso, o duelo do governo de um contra o do outro — passou melhor pelas desgraças que ainda persistem no país, seja na área social, na violência contra a mulher, no campo econômico ou na degradação do meio ambiente.

Ao eleitor indeciso, que não se associa a torcidas organizadas neste segundo turno, restou dormir cedo e planejar o churrasco na praia no fim de semana.

Para além da ausência de propostas, a grande notícias da noite veio de uma pergunta de Renata Lo Prete a Bolsonaro sobre a postura dele em caso de derrota no domingo. O presidente afirmou que irá respeitar o resultado das urnas.

“Não há a menor dúvida. Quem tiver mais votos leva. É isso que é a democracia”, disse Bolsonaro. Como o que Bolsonaro diz de manhã não se escreve à tarde, fica aqui o velho e bom: a conferir.