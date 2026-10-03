Última pesquisa Quaest aponta que eleição no Pará pode ser resolvida no 1º turno
Principal disputa está entre candidato do Podemos e candidata do MDB
Pesquisa Quaest divulgada na tarde deste sábado, 3, aponta que a eleição no Pará pode terminar neste domingo, 4, quando eleitores vão às urnas para o 1º turno. São seis postulantes ao cargo de governador no pleito deste ano. Os números do cenário de votos válidos apresentados pelo instituto são:
- Dr. Daniel (Podemos): 57%
- Hana Ghassan (MDB): 40%
- Araceli Lemos (PSOL): 2%
- Ruth Reis (Democrata): 1%
- Gal Leite (UP): 0
- Well Macedo (PSTU): 0
O levantamento da Quaest publicado foi encomendado pela TV Liberal, filiada da TV Globo, e ouviu 1.800 eleitores com idade a partir dos 16 anos. As entrevistas ocorreram entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número TSE: PA-04580/2026.