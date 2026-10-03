Última pesquisa Quaest aponta que eleição no Pará pode ser resolvida no 1º turno

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Pesquisa Quaest aponta que a eleição no Pará pode ser definida no 1º turno neste domingo. Dr. Daniel lidera com 57% dos votos válidos, enquanto Hana Ghassan tem 40%. O levantamento, encomendado pela TV Liberal, ouviu 1.800 eleitores e traz os detalhes do cenário eleitoral paraibano.

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Pesquisa Quaest divulgada na tarde deste sábado, 3, aponta que a eleição no Pará pode terminar neste domingo, 4, quando eleitores vão às urnas para o 1º turno. São seis postulantes ao cargo de governador no pleito deste ano. Os números do cenário de votos válidos apresentados pelo instituto são:

Dr. Daniel (Podemos): 57%

Hana Ghassan (MDB): 40%

Araceli Lemos (PSOL): 2%

Ruth Reis (Democrata): 1%

Gal Leite (UP): 0

Well Macedo (PSTU): 0

O levantamento da Quaest publicado foi encomendado pela TV Liberal, filiada da TV Globo, e ouviu 1.800 eleitores com idade a partir dos 16 anos. As entrevistas ocorreram entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número TSE: PA-04580/2026.