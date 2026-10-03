Última pesquisa AtlasIntel mostra distância entre Moro e Requião no 1º turno para governo no Paraná

A última pesquisa do instituto Atlas antes do 1º turno das eleições 2026, divulgada neste sábado, 3, mostrou a distância entre Sergio Moro (PL) e Requião Filho (PDT) na disputa pelo governo do Paraná. Segundo o levantamento, Moro tem 44,7% dos votos válidos, enquanto Filho tem 31,6%. Sandro Alex (PSD) aparece com 20,2%, e Luiz França (Missão) tem 3,2%.

A pesquisa AtlasIntel tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais e para menos, com dados coletados entre 27 de setembro a 2 de outubro, com 1.828 respondentes e confiança de 95%. O protocolo é registrado no TSE sob os números: PR-05944/2026 e BR-08089/2026.

Confira a pesquisa:

Intenção de votos no 1º turno:

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Sergio Moro (PL): 44,5%

Requião Filho (PDT): 31,5%

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Sandro Alex (PSD): 20,1%

Luiz França (Missão): 3,2%

Votos válidos no 1º turno:

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Sergio Moro (PL): 44,7%

Requião Filho (PDT): 31,6%

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Sandro Alex (PSD): 20,2%

Luiz França (Missão): 3,2%