UFRJ vai diplomar Stuart Angel, morto pela Ditadura Militar

A diplomação post mortem pela UFRJ do estudante de Economia Stuart Edgar Angel Jones, morto pela Ditatura Militar, está marcada para acontecer no dia 7 de julho, no Salão Dourado da instituição, no campus da Praia Vermelha, no Rio. Stuart foi assassinado pela Ditadura, aspirando fumaça de óleo diesel, na Base Aérea do Galeão, em 1971.

“Ainda hoje não temos o corpo, bem como não sabemos com segurança o destino que lhe foi dado – se em Terra ou se no Mar. Como pista, temos a frase dita por um dos carcereiros, ‘vai virar comida para peixe’. Aquele período de chumbo continua a assombrar nossas vidas e a memória do país, por isso o compromisso de, enquanto vivermos, os familiares dos desaparecidos e mortos, dar continuidade a essa cruzada, que não acaba, em busca da verdade e dos restos mortais. Mesmo que apenas a ossada. Quem procura osso não é cachorro. Somos nós, os que ficaram, os que eles esqueceram de matar”, disse sua irmã, Hild Angel em uma rede social.

Ela agradeceu ao reitor da UFRJ, Roberto Medronho e ao Centro Acadêmico Stuart Angel (Casa), que se empenharam por esse reconhecimento póstumo.

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