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Uefa e Concacaf pedem à Fifa valor milionário para suas federações

Em carta a Gianni Infantino, presidente da entidade máxima do futebol, dirigentes pedem distribuição de 10 milhões de dólares

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 17h05
Sede da Fifa em Zurique, Suíça o seleto clube de lordes europeus agora cuida de um negócio de interesses globais colado a incontáveis disputas comerciais
Sede da Fifa em Zurique, Suíça o seleto clube de lordes europeus agora cuida de um negócio de interesses globais colado a incontáveis disputas comerciais (Sebastian Derungs / AFP/VEJA)
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Uefa e Concacaf pedem à Fifa valor milionário para suas federações Priorizar nos meus resultados Google

Os presidentes da Uefa e da Concacaf, Alexander Ceferin e Victor Montagliani, respectivamente, solicitaram à Fifa a distribuição de “pelo menos” 10 milhões de dólares (51,5 milhões de reais na cotação atual) para cada uma das 211 federações-membro, em uma carta enviada nesta sexta-feira, 18, ao presidente da entidade máxima do futebol, Gianni Infantino.

“A Fifa está a ponto de fechar o ciclo 2023-2026 com reservas de cerca de 6 bilhões de dólares [30,9 bilhões de reais], as maiores de sua história (…) Com base nisso, a Fifa deveria repassar pelo menos 10 milhões de dólares a cada uma de suas 211 associações-membro durante o ciclo 2027-2030, ou seja, um total de cerca de 2,1 bilhões de dólares [10,8 bilhões de reais]”, escreveram os dirigentes no documento, do qual a AFP obteve uma cópia.

Esta iniciativa, promovida por duas das confederações mais críticas à gestão de Infantino, representa um novo episódio na crise que abala o mundo do futebol desde o projeto fracassado de abertura da Fifa a investidores privados, conduzido sem consulta prévia pelo dirigente ítalo-suíço.

Uefa e Concacaf, que alegaram ter “examinado a situação financeira e os orçamentos” publicados pela Fifa, questionam a legitimidade deste projeto que, segundo a entidade mundial, buscava “liberar o potencial comercial” de sua principal competição, a Copa do Mundo. “A Fifa já tem capacidade de pagar muito mais às suas federações-membro a partir de suas próprias reservas, sem qualquer cessão de participações em suas competições e sem pedir nada em troca”, afirmam Ceferin e Montagliani.

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“Mesmo após uma distribuição desse tipo (de pelo menos 2,1 bilhões de dólares), as reservas financeiras da Fifa não cairiam abaixo de aproximadamente 1,5 bilhão de dólares [7,7 bilhões de reais] em nenhum momento durante o próximo ciclo”, acrescentam os dirigentes.

No início de agosto, Uefa e Concacaf, assim como a Confederação Asiática de Futebol (AFC), haviam tentado atrair o apoio da “família do futebol”, profundamente dividida após o projeto abortado.

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Por enquanto, Infantino é o único candidato confirmado para disputar as eleições à presidência da Fifa, que serão realizadas em março de 2027.

(Com AFP)

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