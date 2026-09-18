Uefa e Concacaf pedem à Fifa valor milionário para suas federações

Os presidentes da Uefa e da Concacaf, Alexander Ceferin e Victor Montagliani, respectivamente, solicitaram à Fifa a distribuição de “pelo menos” 10 milhões de dólares (51,5 milhões de reais na cotação atual) para cada uma das 211 federações-membro, em uma carta enviada nesta sexta-feira, 18, ao presidente da entidade máxima do futebol, Gianni Infantino.

“A Fifa está a ponto de fechar o ciclo 2023-2026 com reservas de cerca de 6 bilhões de dólares [30,9 bilhões de reais], as maiores de sua história (…) Com base nisso, a Fifa deveria repassar pelo menos 10 milhões de dólares a cada uma de suas 211 associações-membro durante o ciclo 2027-2030, ou seja, um total de cerca de 2,1 bilhões de dólares [10,8 bilhões de reais]”, escreveram os dirigentes no documento, do qual a AFP obteve uma cópia.

Esta iniciativa, promovida por duas das confederações mais críticas à gestão de Infantino, representa um novo episódio na crise que abala o mundo do futebol desde o projeto fracassado de abertura da Fifa a investidores privados, conduzido sem consulta prévia pelo dirigente ítalo-suíço.

Uefa e Concacaf, que alegaram ter “examinado a situação financeira e os orçamentos” publicados pela Fifa, questionam a legitimidade deste projeto que, segundo a entidade mundial, buscava “liberar o potencial comercial” de sua principal competição, a Copa do Mundo. “A Fifa já tem capacidade de pagar muito mais às suas federações-membro a partir de suas próprias reservas, sem qualquer cessão de participações em suas competições e sem pedir nada em troca”, afirmam Ceferin e Montagliani.

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“Mesmo após uma distribuição desse tipo (de pelo menos 2,1 bilhões de dólares), as reservas financeiras da Fifa não cairiam abaixo de aproximadamente 1,5 bilhão de dólares [7,7 bilhões de reais] em nenhum momento durante o próximo ciclo”, acrescentam os dirigentes.

No início de agosto, Uefa e Concacaf, assim como a Confederação Asiática de Futebol (AFC), haviam tentado atrair o apoio da “família do futebol”, profundamente dividida após o projeto abortado.

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Por enquanto, Infantino é o único candidato confirmado para disputar as eleições à presidência da Fifa, que serão realizadas em março de 2027.

(Com AFP)