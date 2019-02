UE abrirá escritório em Mianmar para desempenhar ‘papel político’

A União Europeia (UE) abrirá uma representação em Mianmar para gerir seus programas de ajuda e desenvolver um “papel político”, disse esta quinta-feira à AFP o porta-voz da chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton.

“Acertamos com as autoridades birmanesas para abrir um escritório de representação em Yangun”, que “não será uma delegação da União Europeia”, disse Michael Mann.

A instalação “ficará encarregada da gestão de programas de ajuda, mas também terá um papel político”, explicou o porta-voz.

O escritório, que “abrirá enquanto for possível administrativamente”, será dirigido pela sede da UE na Tailândia.

A UE, que tem em vigor um pacote de sanções contra a junta birmanesa, assegurou em novembro estar disposta a “acompanhar Mianmar no caminho que está seguindo, rumo a um compromisso tanto político quanto econômico”.

Esta decisão coincide com a autorização do regime birmanês, anunciada na quinta-feira, para que a opositora Aung San Suu Kyi se apresente às eleições de abril próximo, com seu partido, Liga Nacional pela Democracia (LND).