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Duas mulheres de 48 e 64 anos foram resgatadas com vida após passarem 24 horas ilhadas em um cânion de 280 metros na Cachoeira da Fumacinha, na Chapada Diamantina. A operação do Graer enfrentou fortes chuvas e terreno inóspito para içar as vítimas de helicóptero.

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Duas mulheres, de 48 e 64 anos, foram resgatadas nesta sexta-feira, 20, em uma trilha da Cachoeira da Fumacinha, no município de Ibicoara, na região da Chapada Diamantina, na Bahia. As duas foram resgatadas em um cânion de aproximadamente 280 metros de profundidade.

O resgate foi feito pelo Grupamento Aéreo Militar da Polícia Militar (Graer) em um helicóptero da corporação. Segundo as primeiras informações divulgadas pela PM, as mulheres ficaram no local por cerca de 24 horas e apresentavam sinais de exaustão.

Um dos policiais desceu do helicóptero com um rapel para localizá-las. Elas foram suspensas por um cabo e levadas até a aeronave. Apesar de apresentarem sinais de exaustão, as duas mulheres não tinham ferimentos.

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As chuvas atrapalharam o andamento da operação. O Graer divulgou uma nota. “A operação foi concluída no final da tarde, com o resgate seguro das duas mulheres”, informou o órgão. As duas mulheres ficaram isoladas e sem recursos no local após fortes chuvas, que causaram trombas d’água, que são correntezas repentinas formadas por fortes chuvas, que arrastam muitas vezes troncos e pedras.

A Cachoeira da Fumacinha fica no interior do Parque Nacional da Chapada Diamantina, região central da Bahia. A região possui vegetação fechada e locais inóspitos. Há trechos muito acidentados e os guias turísticos não aconselham trilhas em períodos chuvosos, em função do perigo de trombas d’água. O cânion possui uma mata preservada e lá não é permitido extração de vegetação nativa.