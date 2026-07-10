Turista mexicano sofre traumatismo craniano em assalto violento na orla de Copacabana

O turista mexicano Kevin Jonoel, de 22 anos, sofreu traumatismo craniano após ser agredido durante um assalto na orla de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele estava com outros mexicanos quando o grupo foi abordado por criminosos. Após ameaças, os bandidos entraram em uma luta corporal com as vítimas e atingiram Kevin com uma garrafa de vidro. O caso ocorreu na última terça-feira, 7.

O jovem foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, mas foi transferido pouco depois. Ele teve o celular roubado e precisou adiar a viagem de retorno ao México devido aos ferimentos. O incidente é investigado pela Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat).

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Em nota, a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) informou que militares do 19º BPM (Copacabana) foram acionados para uma ocorrência, mas que os suspeitos fugiram com a chegada da equipe ao local. Um deles já foi localizado. Veja abaixo:

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A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, nesta terça-feira (09/07), policiais militares do 19º BPM (Copacabana) foram acionados para uma ocorrência na Avenida Atlântica, em Copacabana. No local, os agentes foram informados de que homens haviam ameaçado turistas. Com a chegada da equipe policial, os suspeitos fugiram, dando início a buscas na região. Continua após a publicidade Durante o patrulhamento, os policiais encontraram um homem gravemente ferido, vítima de agressões que, segundo as informações apuradas no local, teriam sido praticadas pelos mesmos suspeitos envolvidos nas ameaças aos turistas. Um dos suspeitos foi localizado. A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal Miguel Couto. A ocorrência foi encaminhada à DEAT.

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