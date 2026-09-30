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Brasil

Turista mexicano é roubado e morto por ladrões na Pedra do Sal, reduto de samba no Rio

Carlos Hernandez Ortiz caiu de carro em movimento ao perseguir criminosos; um foi preso e dois fugiram

Por Gustavo Villela 30 set 2026, 17h36 | Atualizado em 30 set 2026, 18h24
Gravação de câmera de segurança mostra cinco homens em uma rua molhada, com um deles de boné azul e braço levantado, próximo a uma árvore e escada com corrimão. Outro homem caminha ao fundo, perto de uma placa de trânsito
Homem de camisa azul foi o primeiro a abordar o grupo de Carlos (PCERJ/Divulgação)
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Turista mexicano é roubado e morto por ladrões na Pedra do Sal, reduto de samba no Rio Priorize VEJA no Google

O turista mexicano Carlos Hernandez Ortiz morreu na madrugada desta terça-feira, 29, quando perseguia três homens que o furtaram na Pedra do Sal, na Zona Portuária do Rio. Cerca de três horas depois do crime, agentes da Delegacia de Homicídios da Capital e da Polícia Federal encontraram e prenderam um dos envolvidos. Segundo o relato dele, Carlos caiu do capô do carro usado pelos criminosos para fugir e se feriu fatalmente.

Vídeos de uma câmera de segurança confirmam a versão. As imagens registraram o momento da abordagem. Carlos caminhava próximo da Praça Mauá, acompanhado de dois amigos. Um homem se aproxima, dança e o abraça como distração para abrir a pochete do turista e subtrair bens. Outro sujeito desce de um veículo estacionado ao lado para ajudar. O turista percebe o furto, os grupos se empurram e os ladrões entram no carro. Em seguida, Carlos salta em cima do veículo, que acelera e sai do alcance da câmera. Momentos depois, o dispositivo se vira e mostra a vítima ferida deitada na rua. Os dois amigos tentam ajudar.

A abordagem policial aconteceu por volta das cinco horas da manhã. Os agentes encontraram os três suspeitos dentro do carro, mas dois deles conseguiram fugir a pé. Segundo a Polícia Civil, o homem preso foi autuado em flagrante por latrocínio e a corporação representou pela conversão da prisão em preventiva. Ele confessou que já havia participado de ações semelhantes e que às vezes o grupo subtraía cerca de dez celulares em um único dia.

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Ainda segundo o relato do homem preso, no momento de abordar as vítimas, o grupo simulava uma relação amistosa, com abraços, e aproveitava para fazer os furtos. Ele confessou a participação em cerca de cinco ações semelhantes e disse que recebia 500 reais por cada uma delas. Segundo a Polícia Civil, as diligências continuam para prender os outros dois envolvidos.

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