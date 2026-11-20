Um turista estrangeiro morreu após ter sido baleado na madrugada desta sexta-feira, 20, na Rua dos Inválidos, na Lapa, bairro boêmio no Centro do Rio. O crime aconteceu por volta das 2h10, na altura do número 176. Segundo uma testemunha ouvida pela Polícia Militar, ele teria reagido a uma tentativa de assalto e foi atingido no tórax. A nacionalidade ainda não foi confirmada.

Policiais militares que estavam na esquina das ruas Gomes Freire e Rezende foram avisados pelo funcionário de um comércio da região. Foi ele quem descreveu o crime. De acordo com o relato, dois homens em uma moto vermelha se aproximaram da vítima. O passageiro desceu e entrou em luta corporal com o turista, que foi empurrado no chão e baleado. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista usava uma touca que cobria o rosto. Após o disparo, os dois fugiram.

Continua após a publicidade

A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Imagens das câmeras de segurança da região estão sendo analisadas para tentar encontrar os criminosos. A Polícia Civil também busca identificar o turista, que estava sozinho e sem documentos.