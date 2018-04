Turista é atacado por tubarão em praia do Grande Recife

Um turista de 34 anos foi atacado, na tarde deste domingo (15) por um tubarão na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana de Recife. Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, Pablo Diego Inácio de Melo teve os dois braços e perna direita mordidos e foi socorrido pelo serviço de regaste aéreo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital da Restauração, no Derby, área central da capital pernambucana.

Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde de Pernambuco, Melo foi operado pelas equipes de traumatologia e cirurgia vascular do hospital e teve a perna direita amputada. O estado dele é considerado gravíssimo. Familiares dele foram contatados pelo serviço social do hospital e devem chegar a Recife nesta segunda-feira (16).

Conforme o Corpo de Bombeiros, o turista nadava perto da linha de arrebentação e não estava em águas profundas. Entretanto, a área onde aconteceu o ataque possui diversos avisos de perigo. Ainda de acordo com os Bombeiros, no momento do regaste, Pablo Melo estava consciente. Por enquanto, não há informações sobre a espécie de tubarão.

Histórico

O ataque deste domingo aconteceu em um dos pontos mais comuns desse tipo de ocorrência na região – próximo a Igrejinha de Piedade – e onde foi registrado o primeiro em praias urbanas, ainda em 1992. Desde então, foram 63 casos de ataques de tubarão no litoral de Pernambuco, sendo que em 24 deles as vítimas não sobreviveram aos ferimentos e morreram. O último caso havia ocorrido em 2013.