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Turismo no Brasil bate recorde de faturamento impulsionado pela alta nas passagens aéreas

Estudo da FecomercioSP revela receita de R$ 192,9 bilhões até agosto; São Paulo concentra mais de 40% do mercado nacional

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 17h01
Pessoas de diversas idades e etnias caminham em um saguão de aeroporto, algumas puxando malas. Há placas de sinalização amarelas e azuis no alto, indicando Check-in, Elevador e Terminal 1. O ambiente é movimentado, com lojas e balcões ao fundo
Movimento no Aeroporto de Guarulhos (Paulo Pinto/Agência Brasil)
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O turismo no Brasil alcançou um recorde histórico ao atingir faturamento de 192,9 bilhões de reais entre janeiro e agosto de 2026, segundo estudo da FecomercioSP elaborado com base em dados do IBGE. O resultado representa um avanço de 3,4% na comparação com a receita acumulada no mesmo intervalo do ano passado.

A pesquisa aponta que o desempenho inédito foi puxado principalmente pelo segmento de transporte aéreo, com tarifas mais elevadas — só em agosto, o preço médio subiu 14,5%, saltando de 678,40 reais para cerca de 777,00 reais, enquanto o volume de passageiros cresceu 2,3%.

Outros setores, como alimentação fora do lar voltada ao turismo e transporte aquaviário, também registraram alta no oitavo mês do ano, de 5,8% e 8,1%, respectivamente. Em contrapartida, a locação de meios de transporte recuou 1,3% no período. Segundo a entidade, a retração reflete os impactos do crédito mais caro e da contenção de gastos no orçamento das famílias.

Cerca de 42% do faturamento total gerado pelo setor em agosto ficou concentrado em São Paulo, o que equivale a quase 7 bilhões de reais — acréscimo de 4,3% frente a igual etapa de 2025. No acumulado dos oito primeiros meses do ano, o território paulista teve alta de 3,6% nas receitas.

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A FecomercioSP projeta que o turismo nacional feche 2026 com expansão em torno de 3%.

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