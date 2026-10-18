Turismo médico de luxo: estrangeiros lotam clínicas no Brasil por cirurgias estéticas

Movidos por um desejo de encontrar médicos com alta reputação na medicina e preços competitivos devido a cotação de dólar e euro, estrangeiros lotam clínicas de São Paulo em busca de procedimentos complexos, movimentando o mercado de turismo médico brasileiro que só em 2026 deve faturar 3,7 bilhões de reais. Mas na indústria existe uma particularidade: o turismo médico de luxo.

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É para esse nicho que o cirurgião plástico peruano Rogger Dr Rogger Di Roy, membro da sociedade brasileira de cirurgia plástica abre as portas de sua luxuosa clínica na Vila Nova Conceição, um dos metros quadrados mais caros de São Paulo para atender a alta renda estrangeira, em busca da eterna fonte da juventude combinada com atendimento premium. A demanda é tão alta, que brasileiros em busca do mesmo profissional podem ter dificuldades de conseguir atendimento, já que pacientes do exterior costumam agendar com meses de antecedência. Influenciadores e artistas americanos e latinos lideram a lista de pacientes, que na maioria das vezes contratam os serviços sob cláusula de sigilo.

“Os estrangeiros que vêm aqui buscam segurança, pois a diferença de outros países é que nós operamos as cirurgias plásticas em hospitais grandes com UTI, o que pode não ser comum em alguns países”, diz o cirurgião, pioneiro no uso de ultrassom na cirurgia plástica para tornar os procedimentos mais precisos e seguros.

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Histórico de plásticas

Um dos motivos do crescimento da indústria do turismo médico no Brasil é a reputação dos médicos brasileiros, e isso vem de longa data. Nos anos 1980 e 90, o cirurgião plástico Ivo Pitanguy já operava, sob sigilo, membros da realeza europeia. E a reputação da medicina brasileira, com avanço da tecnologia, só aumentou ao longo dos anos. O próprio Rogger se sente à vontade para recusar pacientes quando a medicina não recomenda o procedimento e dá dicas dos cuidados que os pacientes precisam ter na busca do profissional ideal.

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“Recomendo que não se opere logo assim que você decidiu se operar, espere um pouco, busque referências de esse médico, acompanhe seu dia a dia, veja se tem processos judiciais, um ou dois, talvez, mas se tem 20, 30 processos, busque outro profissional. Fale com outras pacientes já operadas por ele, pergunte como foi o pós-operatório, e como foi a atenção que o médico ofereceu. Um bom cirurgião plástico não só opera, mas prepara o paciente, segue os protocolos de rotina”, diz Rogger.

Valores salgados

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As cirurgias mais procuradas são as de contorno corporal como Lipoescultura VASER com tecnologias de retração como Ignite ou Retraction, abdominoplastia com fechamento de diástase de retos e cirurgias de rejuvenescimento facial e de pescoço. Facelift com a técnica Deep Plane associado a Lipoenxertia com Microfat e microagulhamento com Morpheus combinado com aplicação de Nanofate com Laser de Co2 também aumentam a clientela.

Os valores são salgados para o bolso médio dos brasileiros. Mas quando se compara a valores na Europa, por exemplo, onde cirurgia plástica pode custar 100 mil dólares, vê-se que lá fora é o dobro do praticado em clínicas de ponta no Brasil com a experiência de luxo. “Os valores no nosso programa já com tudo incluso (hospedagem, hospital, enfermeira, transfer em carro blindado e toda a equipe cirúrgica) iniciam em 25 mil dólares e chegam até 50 mil dólares”, conclui o médico.

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