Turismo articula ampliação de voos entre Portugal e o Brasil fora do eixo Rio-SP

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O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, busca expandir a conectividade aérea entre Brasil e Europa. Com o aumento de 21,3% no fluxo de turistas portugueses, ele se reuniu em Londres para elevar o número de voos diretos, especialmente fora do eixo Rio-São Paulo, de olho na Copa do Mundo Feminina no Brasil.

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O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, tem atuado nos bastidores para aumentar a conectividade aérea entre o Brasil e os mercados europeus. O empenho do titular da pasta é apoiado nos números recentes do setor: só neste ano, o movimento de turistas portugueses em território brasileiro saltou 21,3%, superando 216 mil passageiros entre janeiro e setembro.

Nesta quarta-feira (4), durante a World Travel Market, em Londres, Feliciano se reuniu com o secretário de Turismo de Portugal, Pedro Machado, com o objetivo de elevar as frequências diretas entre as duas nações. A proposta em estudo é garantir mais voos fora do eixo Rio-São Paulo, ampliando a oferta atual que gira em torno de 115 operações semanais.

Um dos trunfos do ministério para atrair as companhias aéreas é a realização da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que ocorrerá no Brasil no ano que vem, em oito estados. Mesmo que as seleções ainda não tenham entrado em campo, o evento da FIFA — inédito na América do Sul — já começa a movimentar a economia do país, e o fluxo de aeronaves nos céus deve ser um dos primeiros indícios disso.

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