Turismo 60+: aumento de viajantes idosos exige adaptações do setor hoteleiro

Viajar é tudo de bom. Conhecer novas culturas, experimentar comidas diferentes e se aventurar por lugares distantes de casa são experiências que atraem pessoas de todas as idades. Cada vez mais, elas também fazem parte da rotina de quem já passou dos 60 anos, rompendo com a ideia de que o turismo é uma atividade voltada principalmente para os mais jovens.

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Dados da Prefeitura do Rio apontam que a participação de visitantes com mais de 60 anos tem aumentado na cidade, com mais de 1,48 milhão de idosos visitando a Cidade Maravilhosa. O cenário acompanha uma tendência nacional. Uma pesquisa realizada pelo Data8, com o apoio do Ministério do Turismo, aponta a relevância crescente desse público para o setor: 78% dos viajantes com mais de 60 anos fazem pelo menos duas viagens por ano. Além disso, eles têm um poder de compra significativo, com 47% gastando mais de R$ 10 mil anuais em viagens.

“Existe, obviamente, um grande mercado em função da expansão da população de mais de 60 anos, que vai crescer muito nos próximos anos, e os hotéis vêm investindo cada vez mais para atender esses hóspedes”, explica Alfredo Lopes, presidente do HotéisRio. “E são pessoas exigentes, com longa experiência de consumo e de vida. Sabem avaliar se o concierge é seguro em sua explicação ou se o garçom conhece os pratos do cardápio”, completa.

Dificuldades de adaptação

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Porém, o crescimento desse público levanta uma questão: até que ponto o setor turístico está preparado para recebê-lo? Três em cada quatro viajantes com mais de 60 anos apontam que os roteiros e destinos não são pensados para sua faixa etária. As dificuldades de adaptação dos hotéis reforçam as dúvidas sobre a preparação da rede para atender às necessidades desses hóspedes.

“Fiquei horrorizado com uma experiência. Escolhi uma suíte bacana, mas, quando cheguei lá, não tinha como acessar a banheira. Não tem barra de segurança. Não tem um tapete antiderrapante dentro da banheira. Tenho 66 anos, vou fazer esse mês, e tenho boa musculatura, então, para mim, não houve dificuldade. Mas isso é perigoso. Eu operei o joelho de um amigo meu há meses atrás, e um irmão dele ficou tetraplégico após escorregar no banheiro”, conta o ortopedista Lafayette Lage.

O médico alerta para a importância de verificar as condições das instalações antes de escolher o destino, especialmente quando há possíveis limitações de mobilidade. “Uma pessoa idosa, ou qualquer pessoa com sarcopenia, para se deslocar em terrenos, tem que avaliar qual é o tipo de terreno do hotel, se é escorregadio, com pedregulhos, acidentado. Tem que estudar a acessibilidade do local”, alerta.

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Cuidado nos detalhes

Alfredo destaca que a questão já faz parte dos cuidados da rede hoteleira do Rio, que busca adaptar as instalações às necessidades desse público. “Nos dormitórios, o foco é o conforto, com o uso de camas com altura adequada e quinas arredondadas, a circulação livre, para facilitar que cadeirantes ou idosos com andadores se desloquem, uma iluminação adequada e a eliminação de tapetes, que podem ficar soltos e provocar quedas”, explica.

Há um foco especial nos banheiros, cujas adaptações incluem pisos antiderrapantes, barras de apoio e torneiras com hastes mais longas, que facilitam a abertura. Também há assentos sanitários PNE, mais adequados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além da instalação de botões de emergência ligados diretamente à recepção.

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A atenção às condições de hospedagem também faz parte da rotina de quem já tem experiência na estrada. O aposentado Paulo Freitas, de 64 anos, conta que pesquisa diferentes sites antes de escolher onde vai ficar. “Visito vários sites para ver as fotos divulgadas e fico atento aos pisos. Nunca me hospedo em hotel onde o piso seja carpete. Eles acumulam fungos e bactérias, assim como cheiro. Outro detalhe ao qual eu me atento é o banheiro. Vejo se possuem box e não banheira, dou preferência ao box para evitar acidentes. Também leio as avaliações que são feitas nos diversos sites”, relata.

Preparo e malas prontas

Paulo faz cerca de nove viagens por ano e procura se preparar fisicamente para enfrentar possíveis dificuldades durante os passeios. Para isso, mantém uma rotina de exercícios. “Eu faço atividade física cinco vezes por semana para poder ter um melhor condicionamento físico. Além do que eu pratico, vou voltar a praticar yoga e natação para ter mais capacidade respiratória e mobilidade”, conta.

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A prática de exercícios físicos é altamente recomendada para quem deseja aproveitar as viagens na terceira idade com mais segurança. Lafayette Lage ressalta, porém, que a preparação deve começar com antecedência, já que o condicionamento físico não é recuperado de um dia para o outro. “Condicionamento físico você não restabelece da noite para o dia. Mas, em coisa de 90 dias, você consegue melhorar muito. O idoso tem que fazer musculação. Ele precisa mais do que nunca fazer fortalecimento muscular, musculação para evitar quedas”, afirma.