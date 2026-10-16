TSE toma decisão a respeito de ato com Caetano Veloso em Copacabana

O ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), encerrou o processo que tentava impedir a realização do Ato Musical pela Democracia, com participação de Caetano Veloso, marcado para este domingo, 18, na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada sem julgamento do mérito, ou seja, sem avaliar se o evento configura propaganda eleitoral irregular.

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A representação foi apresentada pelo candidato a deputado estadual Leonardo José do Patrocínio Aragão dos Santos Lau e pelo Instituto José do Patrocínio. Eles alegaram que a manifestação poderia funcionar como um showmício em benefício da candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mendonça, no entanto, considerou que os responsáveis pela ação não tinham legitimidade para apresentar uma representação relacionada à disputa presidencial. Por isso, o ministro não analisou o pedido.

“Não se examinam, nesta oportunidade, a compatibilidade dos pedidos inibitórios formulados na inicial com as liberdades constitucionais de expressão, manifestação artística e reunião, nem a existência de eventual irregularidade no financiamento ou na organização do evento”, afirmou.

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Apesar de encerrar o processo, o magistrado encaminhou a representação à Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE), que poderá avaliar as alegações. Vale destacar que o envio não significa reconhecimento de irregularidades nem obriga o órgão a abrir uma investigação. Organizado pelo Movimento 342 Artes e pela Mídia Ninja, o ato está previsto para começar às 16h, no Posto 5 de Copacabana. Além de Caetano, é aguardada a presença de nomes como Djavan, João Bosco, Simone e Fernanda Abreu.