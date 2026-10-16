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Brasil

TSE toma decisão a respeito de ato com Caetano Veloso em Copacabana

Deputado entrou com ação contra protesto

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 17h27
Show de Caetano Veloso foi adiado e aconteceu no início da madrugada -
Show de Caetano Veloso foi adiado e aconteceu no início da madrugada - (Redes sociais/Reprodução)
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TSE toma decisão a respeito de ato com Caetano Veloso em Copacabana Priorize VEJA no Google

O ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), encerrou o processo que tentava impedir a realização do Ato Musical pela Democracia, com participação de Caetano Veloso, marcado para este domingo, 18, na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada sem julgamento do mérito, ou seja, sem avaliar se o evento configura propaganda eleitoral irregular.

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A representação foi apresentada pelo candidato a deputado estadual Leonardo José do Patrocínio Aragão dos Santos Lau e pelo Instituto José do Patrocínio. Eles alegaram que a manifestação poderia funcionar como um showmício em benefício da candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mendonça, no entanto, considerou que os responsáveis pela ação não tinham legitimidade para apresentar uma representação relacionada à disputa presidencial. Por isso, o ministro não analisou o pedido.

“Não se examinam, nesta oportunidade, a compatibilidade dos pedidos inibitórios formulados na inicial com as liberdades constitucionais de expressão, manifestação artística e reunião, nem a existência de eventual irregularidade no financiamento ou na organização do evento”, afirmou.

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Apesar de encerrar o processo, o magistrado encaminhou a representação à Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE), que poderá avaliar as alegações. Vale destacar que o envio não significa reconhecimento de irregularidades nem obriga o órgão a abrir uma investigação. Organizado pelo Movimento 342 Artes e pela Mídia Ninja, o ato está previsto para começar às 16h, no Posto 5 de Copacabana. Além de Caetano, é aguardada a presença de nomes como Djavan, João Bosco, Simone e Fernanda Abreu.

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