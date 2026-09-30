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Brasil

TSE tem placar de 3×0 para manter decisão de Mendonça que derrubou publicações sobre Nossa Senhora Aparecida

Nunes Marques e Dias Toffoli seguiram relator; faltam quatro votos

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 16h33
Membros de um tribunal sentados em uma bancada de madeira escura, com um tapete vermelho e uma bandeira do Brasil ao fundo
Plenário do TSE durante sessão de julgamento (Leobark Rodrigues/TSE)
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TSE tem placar de 3×0 para manter decisão de Mendonça que derrubou publicações sobre Nossa Senhora Aparecida Priorize VEJA no Google

O TSE tem um placar de três votos a zero para manter a decisão do ministro André Mendonça que derrubou publicações que faziam uma associação falsa entre o candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) e uma articulação para retirar Nossa Senhora Aparecida do posto de padroeira do Brasil.

Mendonça votou para confirmar a determinação e foi acompanhado até agora por Nunes Marques e Dias Toffoli.

O julgamento ocorre no plenário virtual e está programado para durar até o fim do dia. Falta o voto de quatro ministros.

Mendonça argumentou que sua ordem não significou censura prévia nem restrição à liberdade religiosa. O ministro também declarou que a determinação atinge apenas conteúdos falsos, e não o debate em torno do tema.

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“Não se determinou a indisponibilização de qualquer conteúdo que mencionasse Nossa Senhora Aparecida. Também não se vedou a crítica à família do candidato, o debate acerca da Lei nº 6. 802/1980, a defesa de posições religiosas ou a manifestação de opiniões sobre a relação entre religião e política. A ordem foi vinculada a um enunciado factual específico e determinado”, alegou.

O ministro explicou que não determinou a derrubada das 1. 125 publicações apresentadas pela campanha de Flávio, mas sim que as plataformas identificassem quais delas reproduziam o mesmo conteúdo já reconhecido por ele como falso.

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“No que diz respeito às 1. 125 URLs relacionadas nos autos, igualmente não houve determinação de remoção automática e indiferenciada. A decisão condicionou a indisponibilização à verificação, pelas próprias plataformas, de que cada publicação reproduzisse o núcleo factual reconhecido como falso. Nesse sentido, reproduzo o respectivo item do dispositivo da decisão”, disse.

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