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Brasil

TSE substitui 0,2% das urnas e diz não ver sinal de interferência estrangeira na eleição

Em balanço três horas antes do fim das votações, Nunes Marques afirma que oscilação de energia foi a principal causa das trocas de equipamento

Por Lucas Almeida 4 out 2026, 14h30 | Atualizado em 4 out 2026, 14h46
Homem de pele clara, cabelo escuro penteado para trás, vestindo terno azul, camisa branca e gravata azul estampada, fala em um microfone. Ele tem uma expressão séria e está em um ambiente formal com fundo azul claro e uma faixa amarela no topo
Kassio Nunes Marques (@justicaeleitoral/Youtube)
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TSE substitui 0,2% das urnas e diz não ver sinal de interferência estrangeira na eleição Priorize VEJA no Google

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, afirmou neste domingo, 4, que 1.121 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas ao longo do dia, o equivalente a 0,2% do total. A oscilação de energia foi o principal motivo das trocas. “Não há votação manual no país neste momento”, disse.

O estado com mais problemas foi o Paraná, atingido por chuvas e ventos fortes. Segundo o ministro, quase 140 cidades paranaenses foram afetadas, e cerca de 90 ainda enfrentam oscilação de energia. “Todas as urnas estão funcionando. Temos geradores e baterias suficientes para concluir o processo de votação e transmissão”, afirmou.

“Estamos a quase três horas do fim da votação e tudo tem funcionado na maior tranquilidade e transparência possível”, disse Nunes Marques.

Interferência estrangeira

O ministro afirmou que as equipes que monitoram riscos internacionais não identificaram ameaças ao pleito. “Até o momento, não temos indicativo concreto de interferência internacional. Eu creio que o trabalho que o TSE fez com as plataformas e a dedicação que elas tiveram em se conformar com a legislação brasileira afastou os problemas que poderíamos ter”, disse.

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O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, afirmou neste domingo que a corporação abriu uma apuração sobre possível interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras. A investigação atende a um pedido da Advocacia-Geral da União (AGU).

No campo da desinformação, o TSE contabilizou 453 registros no sistema de alertas e cerca de 2 800 ocorrências. “Não há registro de deepfakes que tenham ganhado relevância nas redes”, afirmou o ministro. Segundo ele, boa parte do conteúdo falso que circulou hoje já era conhecida e havia sido detectada pelo TSE.

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Celulares, prisões e e-Título

Sobre o uso de celulares na cabine, Nunes Marques disse que há monitoramento constante. “Todos os mesários receberam treinamento para obstar na cabine de votação a entrada de equipamentos eletrônicos. Não só celular, mas óculos que possam fotografar ou aparelhos que possam filmar.”

Romeu Zema, candidato do Novo à Presidência, levou o celular para a cabine, o que é proibido pela legislação eleitoral. Segundo Nunes Marques, “algumas intercorrências são naturais”, e as providências devem ser tomadas pelos tribunais regionais antes de chegarem ao TSE.

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O pleito marca a primeira vez em que o e-Título pôde ser baixado no dia da eleição. Foram mais de 6 milhões de documentos emitidos neste domingo, mais de 15 milhões de consultas ao local de votação e mais de 3 milhões de justificativas pelo aplicativo. A Justiça Eleitoral também transportou mais de 2 000 eleitores com mobilidade reduzida e mais de 8 000 moradores de comunidades remotas até os locais de votação.

Nunes Marques também homenageou a ministra Cármen Lúcia, sua antecessora na presidência do TSE. “Foi quem iniciou toda essa preparação para as eleições de 2026. Eu a sucedi quando muito já havia sido feito.”

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Eleições 2026
Kassio Nunes Marques
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
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