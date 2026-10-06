TSE rebate alegações de fraude por interrupção na divulgação do resultado do primeiro turno

O TSE rebateu nesta terça-feira boatos de que uma interrupção na divulgação dos resultados do primeiro turno da disputa presidencial signifique que tenha ocorrido fraude.

A página oficial de resultados ficou paralisada por cerca de uma hora na noite de domingo, entre 19h14 e 20h04, o que levou aos questionamentos.

O TSE informou, contudo, que houve um problema técnico devido ao aumento no volume de dados.

O tribunal acrescentou que a visualização estadual não foi afetada e continuou a apresentar, inclusive, os resultados parciais da disputa presidencial em cada unidade da federação.

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“A interrupção, portanto, afetou a divulgação dos resultados, mas não a apuração dos votos nem a totalização”, informou a Corte eleitoral.

O TSE ressalta que, após o término da votação, é emitido um boletim de urna em cada seção eleitoral. O documento informa os votos registrados no local, quantos eleitores estavam aptos a votar e quantos não compareceram.

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Com isso, é possível verificar o resultado da disputa a partir da soma de todos os boletins, que são disponibilizados pelo próprio tribunal.

A Corte acrescentou que foi aberta uma investigação técnica para apurar o que levou à interrupção no domingo e evitar que isso se repita no segundo turno.