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Brasil

TSE rebate alegações de fraude por interrupção na divulgação do resultado do primeiro turno

Corte informou que houve erro por volume de dados, mas que isso não afetou contagem dos votos

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 17h06
Placa marrom com Tribunal Superior Eleitoral em branco, em frente ao prédio moderno do TSE com fachada de vidro, sob céu azul com nuvens brancas e sol forte
Fachada do Tribunal Superior Eleitoral. (Luiz Roberto/TSE)
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TSE rebate alegações de fraude por interrupção na divulgação do resultado do primeiro turno Priorize VEJA no Google

O TSE rebateu nesta terça-feira boatos de que uma interrupção na divulgação dos resultados do primeiro turno da disputa presidencial signifique que tenha ocorrido fraude.

A página oficial de resultados ficou paralisada por cerca de uma hora na noite de domingo, entre 19h14 e 20h04, o que levou aos questionamentos.

O TSE informou, contudo, que houve um problema técnico devido ao aumento no volume de dados.

O tribunal acrescentou que a visualização estadual não foi afetada e continuou a apresentar, inclusive, os resultados parciais da disputa presidencial em cada unidade da federação.

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“A interrupção, portanto, afetou a divulgação dos resultados, mas não a apuração dos votos nem a totalização”, informou a Corte eleitoral.

O TSE ressalta que, após o término da votação, é emitido um boletim de urna em cada seção eleitoral. O documento informa os votos registrados no local, quantos eleitores estavam aptos a votar e quantos não compareceram.

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Com isso, é possível verificar o resultado da disputa a partir da soma de todos os boletins, que são disponibilizados pelo próprio tribunal.

A Corte acrescentou que foi aberta uma investigação técnica para apurar o que levou à interrupção no domingo e evitar que isso se repita no segundo turno.

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