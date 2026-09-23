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TSE livra Jair Bolsonaro em ação por discurso na ONU em 2022; Lula está na mira

Tribunal reconheceu que fala do agora ex-presidente teve conotação eleitoral, mas não foi suficiente para gerar punição; petista vive agora caso semelhante

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 13h23 | Atualizado em 23 set 2026, 13h28
New York (United States), 20/09/2022.- Brazilian President Jair Messias Bolsonaro delivers his address during the 77th General Debate inside the General Assembly Hall at United Nations Headquarters in New York, New York, USA, 20 September 2022. (Brasil, Estados Unidos, Nueva York) EFE/EPA/JUSTIN LANE
Jair Bolsonaro durante o seu discurso na ONU em 2022 - (Justin Lane/EFE)
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TSE livra Jair Bolsonaro em ação por discurso na ONU em 2022; Lula está na mira Priorizar nos meus resultados Google

O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou três ações apresentadas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por seus discursos na Assembleia-Geral da ONU e no funeral da Rainha Elizabeth II, ambos durante as eleições de 2022.

Por unanimidade, os ministros reconheceram que houve conotação eleitoral nas falas, mas consideraram que não foi grave o suficiente para configurar abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação, o que poderia levar a uma nova declaração de inelegibilidade de Bolsonaro.

Os magistrados ainda avaliaram que houve conduta vedada a agentes públicos, mas não aplicaram multa porque não houve esse pedido pelos partidos que apresentaram os processos.

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Em 2022, o TSE chegou a proibir Bolsonaro de usar trechos dos discursos em seu programa eleitoral e determinou a remoção de publicações nas redes com as falas.

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O julgamento final do caso, contudo, ocorreu somente no início deste mês, no plenário virtual do TSE.

Foram analisadas três ações judiciais de investigação eleitoral (aijes), apresentadas por três adversários de Bolsonaro na última disputa: a coligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e as campanhas de Ciro Gomes (então no PDT) e de Soraya Thronicke (na época, no União Brasil).

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Agora, Lula se vê em uma situação parecida. Na terça-feira, Flávio Bolsonaro (PL) apresentou ao TSE uma representação contra o discurso do presidente na ONU.

A equipe jurídica do senador lembrou as decisões de 2022 para tentar impedir que Lula use as falas em sua campanha.

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No caso das ações de Bolsonaro, prevaleceu o voto do relator, Antonio Carlos Ferreira, que até semana passada era o corregedor-geral da Justiça Eleitoral.

Para o ministro, o discurso de Bolsonaro “foi realizado em um contexto de nítida projeção institucional e finalidade eleitoral, na medida em que fez referências elogiosas ao seu governo, bem como menção às eleições vindouras”.

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Entretanto, Ferreira avaliou que não foi identificada “a presença de uma exploração ostensiva ou desproporcional de temas eleitorais graves o suficiente para caracterizar os ilícitos”.

O relator também considerou que Bolsonaro desrespeitou duas proibições que constam na Lei das Eleições: a de que agentes públicos não podem usar, em suas campanhas, “bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União” e “materiais ou serviços, custeados pelos governos”.

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“Afigura-se incontroverso que o investigado Jair Messias Bolsonaro realizou pronunciamento de manifesta conotação eleitoral visando ao benefício de sua candidatura, tanto em seu discurso oficial na ONU, transmitida por canal oficial, quanto na sacada da residência oficial do Embaixador do
Brasil em Londres, imóvel que integra a estrutura estatal destinada ao funcionamento de missão diplomática brasileira no exterior”, declarou.

Entretanto, afirmou que o entendimento do TSE é de que, como não houve pedido de multa pelos autores das ações, a punição não poderia ser aplicada.

Acompanharam o relator os ministros André Mendonça, Estela Aranha, Dias Toffoli, Floriano de Azevedo Marques, Nunes Marques e Ricardo Villas Bôas Cueva.

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